von Wolfgang Scheu

Für seine jahrzehntelange Arbeit im Ehrenamt war Klaus Disch aus Rötenbach vor kurzem mit der Staufermedaille ausgezeichnet worden, der besonderen persönlichen Auszeichnung des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg. In Bonndorf wirkte der passionierte Cego-Spieler allerdings auf etwas anderer Ebene – diesmal einmal mehr als Botschafter dieses unter den Hochschwarzwäldern ausgesprochen beliebten Kartenspiels. Gespielt wird hierbei immer mit viel Leidenschaft, aber, wenn überhaupt um Gekld, dann nur um eher symbolische Cent-Beträge.

Der kleine Preis-Cego am Ende des VHS-Kurses im „Di Lisi“ in Bonndorf hat wohl so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. In der jüngsten Zeit trafen sich die Cego-Spieler im Hochschwarzwald hauptsächlich in familiären Runden. „In Lenzkirch fand der letzte Preis-Cego statt, das war vor zwei Jahren“, erinnert sich Klaus Disch mit etwas Wehmut an ungezwungenere Tage vor der Pandemie. Die Turnierregeln sahen insgesamt 48 Spiele mit jeweils vier Spielern vor.

Es gab an diesem Abend nur einen Tisch mit drei Bonndorfern und einem Bayern aus Saig, der bisher eher Schafkopf – im Baden-Württembergischen Nachbarbundesland das verbreitetste und beliebteste Kartenspiel – spielte, aber im Zuge der Veranstaltung in Bonndorf schnell Zugang zum Cego-Spiel fand. Und es wurde wie vorgesehen wirklich ums Ganze gespielt.

Routiniert wirkte die Runde. Nur einmal – im vorletzten Spiel – musste Klaus Disch eingreifen, als einer der Spieler „geschmiert“ (eine beliebige Karte geworfen) hatte, obwohl er einen Trumpf auf der Hand hatte, der zu spielen war. Wirkliche Unstimmigkeiten gab es nicht. Am Ende des Preis-Cegos war Otmar Weishaar der eindeutige Sieger. Mit seinem Alter von „knapp über 70“ war er der Senior, mit 53 Jahren der Jüngste in der Runde war besagter Saiger.

Fünf Doppelstunden dauerte der Bonndorfer Kurs, Klaus Disch freut sich schon auf den nächsten. „Ultimo muss sofort angesagt werden. Ultimo geht vor, dann kommt Solo-Bettel-Piccolo (genau einen Stich muss der Ansager machen), Cego-Räuber (hier verliert derjenige mit den meisten Augen).“ Mit diesen Fachwörtern können immer mehr Schwarzwälder wieder etwas anfangen – im Badischen hat das Spiel ohnehin eine lange Tradition.

Dank sei dem Rötenbacher Klaus Disch und den weiteren Cego-Lehrern wie Martin Wangler alias „Fidelius Waldvogel“ aus Breitnau oder dem Feldberg-Ranger Achim Laber. Letzteren ist es neben anderen zu verdanken, dass nun sogar im Internet Cego gespielt wird. Die Plattform www.cego-online.de erfreut sich wachsender Beliebtheit, dort kann man mit Abstand lernen, spielen und plaudern.