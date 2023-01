BonndorfWutach vor 25 Minuten

In Bonndorf und Wutach steigt die Zahl der standesamtlichen Trauungen

Mehr Paare in Bonndorf und Wutach wählten in der Vergangenheit den Weg zum Standesamt, die Zahl der kirchlichen Trauungen wird deutlich weniger. 2022 gibt es 30 Trauungen in Bonndorf.