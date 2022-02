von Stefan Limberger-Andris

In der Sitzungspause ein Durchschnaufen des Bürgermeisters. Der kommunale Bonndorfer Haushalt 2022 wurde von allen Ratsfraktionen gebilligt – einstimmig, wie Stadtoberhaupt Marlon Jost erfreut feststellte. Noch vor den Haushaltsreden hatte der Bürgermeister das Zahlenwerk als stimmig umschrieben, die Finanzkraft der Stadt sei ausreichend.

Bonndorf steht, trotz eines Defizits im Ergebnishaushalt (4,3 Millionen Euro), finanziell gut da. Hauptsächlich hohe Steuereinnahmen vergangener Jahre bedingen 2022 ein Ausbleiben von Schlüsselzuweisungen sowie ein Anwachsen zu zahlender Finanz- und Kreisumlagen (9,03 Millionen Euro; rund 3,5 Millionen Euro mehr als 2021).

Stadtkämmerer Nikolaus Riesterer hatte im Januar signalisiert, dies sei ein Einmaleffekt. Der finanzielle Handlungsspielraum, der im Investitionsplan im Januar festgezurrt worden war, ist beachtlich. Der Stadt verbleiben 2022 an Investitionsmitteln 2,85 Millionen Euro, die Planung sieht einen Bedarf von 2,478 Millionen Euro vor.

Die Haushaltsreden der Fraktionen ließen keinen Zweifel offen, dass künftig weitere kostenintensive Projekte anstehen werden. Zu nennen sind das Bildungszentrum Bonndorf (BZB) sowie das Seniorenzentrum St. Laurentius und der Bau einer Zentralküche.

Das sagen die Fraktionen zum Haushalt 2022 CDU Die Fraktion räume der Infrastruktur der Gesamtstadt höchste Priorität ein, sowohl deren Erhalt wie den notwendigen Erneuerungen, betonte Ingo Bauer (CDU) – selbst wenn die Maßnahmen keine Leuchtturmprojekte seien. Bonndorf könne alle Pflichtaufgaben erfüllen. Zufrieden zeigte er sich über das baulich nahezu abgeschlossene kommunale Glasfasernetz. Als erfreulich bewertete er die positive Entwicklung der Einwohnerzahl, die Investitionen in Kinderbetreuung und Schullandschaft bedeuten müssen. Als Zukunftsaufgabe sieht Ingo Bauer eine konzeptionelle Planung, um die Verkehrssituation und das Angebot an Freizeiteinrichtungen zu verbessern. Schwerpunktthemen werden Modernisierung des Seniorenzentrums St. Laurentius und die Gestaltung des Studerareals sein. Bürgerliste Der Haushalt erlaube es, in wichtige Projekte zu investieren, freute sich Mechthilde Frey-Albert (Bürgerliste). Sie mahnte an, den eingeschlagenen Weg der Straßensanierungen weiter zu gehen. Positiv bewertete sie die in die Projektliste aufgenommenen Maßnahmen der Pflichtaufgaben, etwa für die Kläranlage oder die Feuerwehr (TLF-Fahrzeug). Lob gab es für die Beschlüsse, durch Investitionen die Kindergartenwelt zukunftsweisend aufzustellen und sich für bürgernahe Freizeitprojekte zu engagieren. Zeitnah sollte in Erweiterungen von Bau- und Gewerbegebieten investiert werden, um kommunaler Entwicklung gerecht zu werden. SPD Für die Sozialdemokraten bewerteten Heidi Saddedine, Tilman Frank und Simon Burger den Haushalt. Der Haushalt sei solide finanziert, so Tilman Frank, die Pandemie habe bislang wenig finanzielle Schleifspuren hinterlassen. Das Ratsgremium habe durch seine Beschlüsse nicht die mögliche Investitionssumme ausgeschöpft. Er sehe den nächsten Jahren zuversichtlich entgegen, trotz finanzieller Einbrüche im Finanzausgleich, aber dank der vorausschauenden Planung des Stadtkämmerers. Er mahnte weitere konzeptionelle Planungen in der Kinderbetreuung an. Heidi Saddedine freute sich über infrastrukturelle Zusagen im Freizeitbereich, mahnte allerdings Gleichbehandlung der Vereine und einen Blick auf Unterhaltungskosten an. Wichtig sei, die Verwaltungs- und Ratsarbeit künftig transparenter zu machen und digitale Möglichkeiten zu nutzen. Simon Burger lenkte den Blick auf nötige Investitionen in die kommunale Infrastruktur und bauliche Entwicklung Bonndorfs. Grüne Lob gab es von Werner Intlekofer (Grüne) für die Beschlüsse zum Erhalt der Infrastruktur und den Ersatzbeschaffungen. Er schließe sich in der Einschätzung der Finanzsituation des kommunalen Haushalts den anderen Fraktionen an. Ein großer Diskussionsbedarf habe die Bedeutung wichtiger Zukunftsfragen unterstrichen. Seine Parteikollegin Monika Spitz-Valkoun regte in diesen Zusammenhang einen Nachtragshaushalt für die bauliche Weiterentwicklung des Bildungszentrums an. Positiv bewerte Werner Intlekofer Investitionen in die Kinderbetreuung, insbesondere in moderne Formen wie den Waldkindergarten. Als wichtige erachtet er ein größeres Engagement der Jugend durch Einbringen von Projektideen. Werner Intlekofer appellierte, sich über die kommunale Entwicklung samt Verkehrsplanung Gedanken zu machen und externes Fachwissen einzubinden.

Bildungszentrum

Stadtrat Tilman Frank (SPD) betonte in der Haushaltsrede, wie Mechthilde Frey-Albert (Bürgerliste) auch, die Bedeutung von Investitionen in die bauliche BZB-Infrastruktur, um den seit August 2021 bestehenden Schulverbund voranzubringen und den Standort und die Gesamtstadt attraktiv zu halten. Irritiert zeigte er sich vom Nein des Bürgermeisters in der Januar-Abstimmung zur Projektliste, die wegen des Stimmenpatts das Aus der Planungsrate bedeutet hatte.

Aufs Tempo drücken möchte Monika Spitz-Valkoun (Grüne) in der BZB-Zukunftsfrage. Sie sieht in einer baulichen Erweiterung die Chance, nachhaltige Baumaterialien zu nutzen und diese optisch gelungen zwischen Grund- und Realschulgebäude einzupassen. Letztlich verknüpfte sie die Frage mit einem attraktiven Lern- und Arbeitsumfeld.

Keinen Zweifel an einer grundsätzlichen Unterstützung des BZB ließ Stadtrat Ingo Bauer (CDU) aufkommen, immerhin habe die Stadt in den vergangenen vier Jahren viel in die Sanierung investiert. Er rechnet mit 1,2 Millionen Euro für eine Erweiterung. Weitere Erkenntnisse über den Schulverbund und über notwendige Investitionen ins Zentrallehrerzimmer könnten 2023 aufgegriffen werden. Planungssicherheit sollte der Schulverwaltung 2022 gegeben werden.

Seniorenzentrum St. Laurentius

Als Schwerpunktthema sieht Ingo Bauer (CDU) die Modernisierung von St. Laurentius. Es entwickle sich ein Bedarf an Betreuungsangeboten. Mechthilde Frey-Albert (Bürgerliste) verknüpfte eine Modernisierung mit der Frage einer Zentralküche. Es sollten Überlegungen angestellt werden, ob die Versorgung des BZB und der Kindergärten einbezogen werden können. Eine Modernisierung werde die Stadt finanziell fordern, so Tilman Frank (SPD). Er forderte ein plausibles Vorgehen, langwierige Planungsprozesse könne man sich nicht leisten.

Marlon Jost hatte im vergangenen September die zu erwartende Investition für St. Laurentius auf zehn bis 15 Millionen Euro beziffert.