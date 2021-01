von Juliane Kühnemund

Löschen, Retten, Bergen, Schützen – diese Aufgaben der Feuerwehr haben im Leben von Walter Hirscher eine große Rolle gespielt. Jetzt ist der langjährige Gesamtkommandant der Feuerwehr Bonndorf im Alter von 72 Jahren gestorben. Mit seiner Familie trauern viele Feuerwehrangehörige um den Kameraden.

Termin Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am morgigen Freitag, 8. Januar, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Bonndorf statt. Die Zahl der Trauergäste ist coronabedingt beschränkt.

„Wer sich einmal für den Dienst am Nächsten in der Feuerwehr entschieden hat, bleibt immer ein Feuerwehrmann“, hatte Walter Hirscher im Jahr 2006 bei seiner Verabschiedung gesagt, nachdem er 19 Jahre lang als Gesamtkommandant die Geschicke der Bonndorfer Feuerwehr geleitet hatte. Im März 1987 übernahm Hirscher das verantwortungsvolle Amt von Hans Ketterer, der die Leitung aus gesundheitlichen Gründen abgegeben hatte. Bereits seit 1972 war Walter Hirscher in der Bonndorfer Wehr aktiv. In seiner Ära als Gesamtkommandant hat Hirscher viel bewegt.

Die Ausbildung

Großen Wert legte er auf eine gute und kontinuierliche Ausbildung der Kameraden, schließlich galt es, dem ständig wachsenden Aufgabenspektrum der Feuerwehr gerecht zu werden. Ebenso setzte sich Hirscher für eine gute Ausrüstung der Feuerwehr ein. Allein drei neue Fahrzeuge wurden während seiner Kommandantenzeit angeschafft, ein viertes brachte er auf den Weg.

Ehrenkommandant

Als Walter Hirscher im Jahr 2006 das Kommando abgab, zählte die Gesamtfeuerwehr Bonndorf 205 Kameraden, in der Jugendfeuerwehr, die 1988 von Walter Hirscher ins Leben gerufen wurde, probten zu dieser Zeit 22 Jungen und ein Mädchen. Für seinen langjährigen engagierten Einsatz wurde Hirscher zum Ehrenkommandanten ernannt. In die Fußstapfen von Walter Hirscher trat nach dessen Ausscheiden Joachim Ketterer.

Stetiger Einsatz

Aber auch überregional war Walter Hirscher in Sachen Feuerwehr aktiv. Rund 20 Jahre lang – bis 2008 – war er Raumschaftsvertreter für die Raumschaft Hochschwarzwald im Ausschuss des Kreisfeuerwehrverbandes. Der Feuerwehr ist Walter Hirscher auch nach der Aufgabe der Ämter gleichwohl treu geblieben, als Mitglied der Altersmannschaft und als Vorstandsmitglied des Vereins zum Erhalt historischer Feuerwehrfahrzeuge Bonndorf.

Weiteres Engagement

Darüber hinaus brachte sich Walter Hirscher auch in anderen Organisationen in Bonndorf ein. Er war über viele Jahre Aufsichtsratsmitglied der Baugenossenschaft Bonndorf, ebenso Vorstandsmitglied des Sozialverbandes VdK. Der Musik widmete sich Walter Hirscher im Männergesangverein Ewattingen. Walter Hirscher hinterlässt seine Ehefrau sowie drei Kinder mit ihren Familien.