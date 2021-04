von Juliane Kühnemund

Der Gemeinde-Impftag, der Anfang März in der Bonndorfer Stadthalle stattgefunden hatte, war gut gelaufen. Über 80-jährige Personen aus Bonndorf, Wutach, Stühlingen, Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf und Eggingen konnten sich gegen Corona impfen lassen. Am 19. April findet nun die zweite Impfung für die Ü-80er statt, ebenfalls in der Bonndorfer Stadthalle.

Bonndorf Für Bürgermeisterkandidat Marlon Jost spielt Bürgernähe und ein neues Zukunftsbild für Bonndorf eine große Rolle Das könnte Sie auch interessieren

Wie Bürgermeister Michael Scharf in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gab, hat die Stadt Bonndorf die Genehmigung erhalten, auch weitere Impftage anzubieten. Jetzt gehe es um die Personen der Priorität II, sprich – Menschen von 70 bis 80 Jahren aus den oben genannten Kommunen. Für die Bonndorfer Bürgerinnen und Bürger stehen laut Bürgermeister etwa 120 Impfdosen zur Verfügung.

Telefonnummer wichtig

Die Stadtverwaltung wird am kommenden Donnerstag wieder eine Telefonaktion starten, um die in Frage kommenden Personen zu informieren. Michael Scharf bat dabei darum, dass die Personen der entsprechenden Altersgruppe, die nicht im Telefonbuch stehen, sich bei der Stadtverwaltung melden sollen. Ohne Telefonnummer sei es eben nicht möglich, einen Kontakt herzustellen. Melden kann man sich per E-Mail (michael.scharf@bonndorf.de oder alexandra.ruf@bonndorf.de). In der E-Mail sollte dann die Telefonnummer angegeben werden. Der Impftag wird dann am 30. April stattfinden.

Plädoyer für Impfungen

Impfungen gegen Corona erachtet der Bürgermeister als enorm wichtig. Dies auch mit Blick auf die aktuelle Zahl der Corona-Infizierten in Bonndorf. Diese liegt momentan bei 39 Infizierten. Das ist der höchste Wert im ganzen Landkreis.