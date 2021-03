von Gudrun Deinzer

„Hervorragend“, so bilanziert Bonndorfs Ordnungsamtsleiterin, Alexandra Ruf, den dezentralen Impftermin am Montag in Bonndorf. Der leitende Arzt des Impftermins, Olaf Böttcher (Kassenärztliche Vereinigung), ist hochzufrieden. „So rund wie in Bonndorf ist das noch nie gelaufen. Es gab an keiner Station einen Stau und alle waren auch hinsichtlich der Unterlagen und Fragebogen bestens vorbereitet. Es gab überhaupt keinen Ausfall“, so Böttcher.

In einer Halle wie in Bonndorf könnten 1000 Impfwillige täglich versorgt werden. Auch wenn er nach insgesamt 644 verabreichten Impfdosen, die er mit fünf Kollegen bewältigt hat, müde gewesen sei, stünden er und die Kollegen jederzeit bereit. Glücklicherweise sei nun der Impfstoff von Astrazeneca für alle freigegeben. „Was diese Diskussion sollte, verstehe ich gar nicht. Da hat man Äpfel mit Birnen verglichen. Ohne mit der Wimper zu zucken, würde ich mir den jederzeit impfen lassen.“

Nur 35 Bonndorfer über 80 Jahren konnten nicht geimpft werden. Sie konnten für das Kontingent (rund 200 Impfungen), das für Bonndorfer Bürger bei dieser dezentralen Impfung bereit stand, nicht erreicht werden. Vorgegangen war das Rathaus bei der Information von den Ältesten hinab zu den Jüngeren.

Um weitere Impftermine müsse man sich nun persönlich kümmern – mit dem Zuschlag für diesen dezentralen Impftermin sei für alle teilnehmenden Ortschaften das jeweilige Gemeindekontingent für vulnerable Gruppen ausgeschöpft. Alexandra Ruf empfiehlt diesbezüglich, Hilfsangebote von Freunden und Verwandten anzunehmen. „Wenn Impftermine frei sind, sind diese ganz gut über das Internet zu buchen, das geht ja, egal an welchem Ort die Menschen wohnen.“ Auch der Hinweis, dass man dafür nicht in den eigenen Landkreis müsse, könne hilfreich sein.