von Martha Weishaar

Karikaturisten aus Deutschland und der Schweiz haben sich einem Wettstreit gestellt, welchen das Kulturamt des Landkreises initiierte. Lange bevor aufgrund der Corona-Krise die Schlagbäume dies- und jenseits von Bodensee, Rhein und Wutach geschlossen wurden und damit eine längst in Vergessenheit geratene Wahrnehmung der Ländergrenze wieder erweckten. Die Werke werden derzeit in einer Ausstellung im Schloss Bonndorf präsentiert.

Etwa 150 Werke von Karikaturisten beider Länder wurden eingereicht. Eine sechsköpfige Jury wertete sie aus. Fast alle vorgelegten Werke werden nun gezeigt, außerdem einige Leihgaben privater Sammler sowie Galerien. Dabei besticht vor allem die Vielfalt der künstlerischen Gestaltung sowie die illustre Themenwahl.

Eidgenossen im deutschen Supermarktstress mit prall gefüllten Einkaufswagen werden von deutschen Steuersündern flankiert, deutsche Knauserer, welche als „Wirtschaftsflüchtlinge“ etwas anderer Art die hochpreisige Schweizer Gastronomie meiden, von Schweizer Rasern auf deutschen Autobahnen.

Der Wettstreit in Grenznähe bietet reichlich Stoff für Karikaturen. | Bild: Martha Weishaar

Deutsche blicken neidisch auf die prächtigen (Geld-)Berge der Schweiz, derweil der Schweizer nicht ohne Häme sein Alleskönner-Taschenmesser zückt und fragt, worin der Deutschen Problem in Sachen Großprojekte wie dem Berliner Flughafen liegt. Schweizer Perfektionismus steht deutschem Machogehabe gegenüber.

Allein was fehlt in dieser illustren Sammlung ist der Schweizer Pilzsammler, dessen Auto am Waldrand genügt, um den Blutdruck des Schwarzwälder Pilzfreundes anschwellen zu lassen.

Jury sieht einen klaren Sieger

Völlig einig sei sich die Jury bei der Bewertung der Siegerkarikatur „Der kleine Grenzverkehr“ gewesen, verrät Kulturdezernentin Susanna Heim. Der Schweizer Künstler Felix Schaad thematisiert mit seiner Zeichnung und dem Wortspiel „Rhein – Rhaus“ unter anderem, wie man trotz eifrigem Hin und Her aneinander vorbei leben und nur wenig vom jeweils anderen wissen kann.

„Endlich frei“ von Rainer Demattio wurde mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Der deutsche Zeichner thematisiert einen Dauerbrenner im deutsch-schweizerischen Verhältnis. Jeder sucht die Freiheit im jeweils anderen Land, die einen beim Wandern in den Bergen, die anderen auf der Autobahn.

Rainer Demattio ist mit „Endlich frei“ Zweitplatzierter des Karikaturen-Wettbewerbs. | Bild: Martha Weishaar

Auf Rang drei landete der Künstler Peter Schrank, ebenfalls ein Schweizer Karikaturist, der in Großbritannien lebt. Schrank präsentiert mit „Brünhilde“ eine bildstarke Karikatur, die zahlreiche Klischees bedient, so das Urteil der Jury.

Kulturdezernentin Susanna Heim bleibt mit der aktuellen Ausstellung ihrem eingeschlagenen Weg treu, Kunst durchaus auch alltagsfähig zu machen, und zwar im doppelten Sinn: Das Alltägliche, das Menschen in der Grenzregion erleben, wird in den Karikaturen künstlerisch umgesetzt. Andererseits wird die Kunstfertigkeit der Zeichner, Graphiker und Cartoonisten für jedermann begreif- und erlebbar und damit alltagstauglich.

Nicht von ungefähr sind die Öffnungszeiten dieser Ausstellung im Schloss Bonndorf so gehalten, dass sie auch vom arbeitenden Volk nach Feierabend besucht werden kann. Bis 19 Uhr hat das Museum an Werktagen geöffnet. Das Team um Udo Eggi zeigt sich mitten in dieser Corona-Krise also ziemlich flexibel, führt Besucher auf Wunsch auch außerhalb der Öffnungszeiten durch die Karikaturen-Ausstellung. Diese erfreut sich trotz – vielleicht auch gerade wegen der insgesamt kulturarmen Corona-Krise – enormer Beliebtheit.

Vor allem Kunstfreunde entlang des Hochrheins wollen sich diesen Spaß nicht entgehen lassen. Für sämtliche Ausstellungstage bis zum 5. Juli liegen schon jetzt Anmeldungen vor. Rund 1000 Besucher wurden allein in den ersten beiden Wochen gezählt.