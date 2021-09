von Juliane Kühnemund

Das Vorhaben „Neubau Bürgerhaus Brunnadern“ wird jetzt konkret. In seiner jüngsten Sitzung hat der Bonndorfer Gemeinderat die Arbeiten für den Bürgerhaus-Neubau vergeben, der im Laufe des kommenden Jahres fertiggestellt werden soll. Die Gesamtkosten für das Projekt summieren sich auf rund 579.000 Euro. Ein erfreuliches Ergebnis, meinte dazu Bürgermeister Marlon Jost, war doch mit einem Kostenvolumen von 620.000 Euro kalkuliert worden.

Die Aufträge

19 Gewerke für den Neubau waren ausgeschrieben worden. Bei der Vergabe der Arbeiten kamen fast ausschließlich Handwerksbetriebe aus der Region zum Zuge. Einzig beim Sportboden war dies nicht der Fall. Hier sei eine Firma aus dem hohen Norden einziger Bieter gewesen, informierte Jürgen Friedrich vom Stadtbauamt. Knappe 8000 Euro müssten für 75 Quadratmeter Sportboden investiert werden, was Stadtrat Tilman Frank (SPD) zu der Aussage veranlasste, dass da wohl die Fahrtkosten den größten Kostenanteil ausmachen werden. Monika Spitz-Valkoun (Grüne) plädierte dafür, lieber einen örtlichen Anbieter zu suchen und stellte die Frage nach Vergleichspreisen. Es wurde auch darüber diskutiert, ob man im Bürgerhaus einen Sportboden brauche. Dies beantwortete Bürgermeister Marlon Jost mit einem klaren Ja. Dies sei mit Brunnadern so abgesprochen.

Die Diskussion

Jürgen Friedrich machte deutlich, dass es kaum möglich sei, Vergleichspreise zu erhalten, weil 75 Quadratmeter nicht in Relation zu einer Fläche in einer Sporthalle ständen. Heidi Saddedine (SPD) schlug vor, den Sportboden zum vorliegenden Angebot in Auftrag zu geben, schließlich liege man mit den anderen Gewerken unter dem Plan. Bruno Kalinasch (SPD) erinnerte daran, dass das Bürgerhaus schon lange auf der Agenda stehe und man nicht diskutieren, sondern machen sollte. Dies hat das Gremium dann beschlossen. Laut Jost soll im Januar mit den Arbeiten begonnen werden, Ende 2022 rechnet er mit der Fertigstellung. „Das ist ein tolles Signal für das kleine Dorf Brunnadern“, sagte Werner Intlekofer (Grüne).