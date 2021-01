von Martha Weishaar

Um 3 Uhr morgens, während die Stadt noch im Tiefschlaf liegt, checken Bauhofleiter Georg Schanz und sein Stellvertreter Berthold Dietsche die Lage. Wenn es geschneit hat, rücken die ersten Räumfahrzeuge noch vor 3.30 Uhr aus. Und zwar nicht nur die städtischen, sondern auch jene der Straßenmeisterei, die für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zuständig ist. Bis 7 Uhr sollen alle Straßen geräumt sein.

Ärger über manche Bürger

Der Großteil der Bürger weiß den zuverlässigen Räum- und Streudienst in und um Bonndorf zu schätzen. Dennoch kommt es zuweilen vor, dass die Fahrer der Räumfahrzeuge angeraunzt werden, weil sie Schneemassen von der Straße vor Hof- und Garagenzufahrten schieben. Ganz schlaue schieben Schnee von ihren Hofflächen zurück auf die Straße. „Das ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel und zudem verboten“, ärgert sich Georg Schanz darüber.

Sobald Kapazitäten frei waren räumten Mitarbeiter des städtischen Bauhofes die Schneemassen in Seitenstraßen. | Bild: Martha Weishaar

Manch ein Zeitgenosse mutmaßt, dass „seine“ Straßenseite den meisten Schnee abbekommt. „Irgendwo muss der Schnee ja hin, wir können ihn nicht wegzaubern“, sagt der Bauhofleiter zu diesem Thema. „Wir versuchen, die Schneemassen gerecht zu verteilen, mal auf die linke, mal auf die rechte Straßenseite.“

Er hat Verständnis, dass jemand sauer ist, wenn er mühselig den Gehweg freigeschaufelt hat und dann der Schneepflug wieder alles zuschüttet. Oder die Leute in Anbetracht stetig wachsender Schneehaufen allmählich nicht mehr wissen, wohin mit der weißen Pracht. „Manchmal ist das Anspruchsdenken aber eindeutig zu hoch“, sagt der Bauhofleiter und ärgert sich vor allem, wenn Kritik unflätig geäußert wird oder seine Männer gar nicht für das jeweilige Ärgernis verantwortlich sind.

Entlang der Bundesstraße wurden in einer nächtlichen Aktion vergangene Woche die Schneemassen der Innenstadt abgeräumt. Nun nehmen sich die Bauhofmitarbeiter Schritt für Schritt Nebenstraßen vor. Viele davon waren in den vergangenen zwei Wochen nur noch im Einbahnverkehr passierbar.

Schnee wird abtransportiert

„Wir fräsen Straßenränder und Gehwege und transportieren den Schnee unmittelbar ab. In Nachbargemeinden wird Schnee in die Vorgärten geblasen, das würden wir uns in Bonndorf nicht erlauben“, stellt Georg Schanz klar. Gelegentlich geäußerte Kritik, dass zu wenige Spazierwege geräumt sind, kann er nicht nachvollziehen. Am Ende ist auch das eine Frage der personellen und finanziellen Kapazität.

Fünf eigene Fahrzeuge sowie drei zusätzliche Subunternehmer sind in Bonndorf mit dem städtischen Schneeräumdienst befasst. Was geräumt werden muss, ist gesetzlich klar geregelt, die Straßen sind kategorisiert. „Eigentlich müssten wir nur Steilstrecken und solche Straßen räumen, auf denen Busse des öffentlichen Nahverkehrs fahren. Alles andere ist freiwillig. Es steht aber außer Frage, dass alle Straßen geräumt werden.“

Salzvorräte werden langsam knapp

Was Georg Schanz Sorge bereitet, sind knapp werdende Salzvorräte. Zwar hatte er einen Salzliefervertrag über ein Kontingent von 400 Tonnen abgeschlossen, doch diese Menge reicht bei weitem nicht aus. Zwischen 500 und 550 Tonnen Streusalz benötigte der Bauhof in den zurück liegenden Wintern durchschnittlich. Dieses Jahr wird es mehr sein.

Bisher bestellte Georg Schanz immer wieder Streusalz außerhalb des vereinbarten Liefervertrages. Im Augenblick jedoch können aufgrund der allgemein hohen Nachfrage nur noch Kunden mit Lieferverträgen beliefert werden. Das Kontingent schmilzt dahin – im Gegensatz zu Schnee und Eis.

Seit 2006 hat die Region keinen derart schneereichen Winter mehr erlebt. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere daran, dass in jenem Jahr am 19. März ein Sportflugzeug abstürzte. In den Wäldern lag zu dem Zeitpunkt noch ein Meter hoch Schnee. Schneepflüge mussten den Rettungsfahrzeugen den Zugang zur Absturzstelle beim Scharmützelbrunnen frei bahnen – und das zwei Tage vor dem kalendarischen Frühlingsanfang.