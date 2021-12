von Wilfried Dieckmann

Bonndorf/Grafenhausen – Franziska Dietsche aus Wellendingen verlässt die Bonndorfer Stadtverwaltung und wechselt ins Rathaus nach Grafenhausen. Dies teilte Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Grafenhausen beim Tagesordnungspunkt „Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 18. November“ mit. Die Verwaltungsfachwirtin sei, so der Rathauschef, seit fünf Jahren im Bauamt in Bonndorf tätig und könne am 1. April 2022 die ausgeschriebene Stelle im Bau- und Ordnungsamt in Grafenhausen antreten. „Es sollen aber noch Gespräche über einen früheren Arbeitsbeginn stattfinden“, informierte Christian Behringer.

Bereits Anfang des Jahres informierte der damalige Bonndorfer Bürgermeister Michael Scharf über Veränderungen im städtischen Bauamt Bonndorf: den Wechsel von Nicole Messerschmid ins Rathaus Schluchsee und die Verabschiedung von Werner Steiert in den Ruhestand.

Die großen Fußstapfen, die die beiden Mitarbeiter nach den Worten von Scharf hinterlassen werden, sollten gemäß seinen Planungen von Jürgen Friedrich und Franziska Dietsche gefüllt werden. Beide sind bereits seit einigen Jahren im Bauamt tätig. Wie Bürgermeister Michael Scharf damals auf Nachfrage erläuterte, sollten Franziska Dietsche und Jürgen Friedrich die Chance erhalten, zu zeigen, was sie können.

Neuer Bauamtsleiter ab Februar

Nun aber kommt alles ganz anders: Ein neuer Stadtbaumeister wird ab Februar 2022 die Arbeit in der Bonndorfer Verwaltung aufnehmen. Dies bestätigte Bürgermeister Marlon Jost Mitte November. Zeitgleich mit dem Arbeitsbeginn des Neuen werde nach Angaben des Rathauschefs auch die Aufgabenverteilung im Stadtbauamt neu strukturiert.

Der neue Stadtbaumeister und Bauamtsleiter werde im Tiefbausektor tätig sein. Jürgen Friedrich werde weiterhin Fachwissen in den Bereich Hochbau einbringen. Alexandra Isabo, die künftig die stellvertretende Leitung des Bauamts innehaben wird, werde schwerpunktmäßig die Bereiche Bauleitplanung und Kaufverträge bearbeiten. Franziska Dietsche werde dann Pacht- und Mietfragen bearbeiten sowie kommunales Energiemanagement voranbringen.

Stelle ist ausgeschrieben

Da Franziska Dietsche nun nach Grafenhausen wechseln wird, sucht die Stadt einen neuen Mitarbeiter für das Bauamt. Die Stelle ist ausgeschrieben.