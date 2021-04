von Heidi Rombach

Es wird kein Fest geben, wenn Helmut und Monika Brotz (geborene Mahler) am heutigen Samstag, 24. April, ihre goldene Hochzeit begehen. Anlässlich des 25. Eheversprechens noch feierte man im „Hirschen“ in Grafenhausen-Staufen mit 107 Gästen.

Schön sei auch die Heirat in der Kapelle in Grafenhausen-Staufen gewesen, erinnert sich der 73-Jährige und seine 70-jährige Frau. Kennengelernt hatten sie sich am Schmutzigen Dunschdig im „Sternen“ in Schluchsee. Arbeitsreich war das Leben der Beiden. Zunächst arbeitete Helmut Brotz im Wald, bevor er vier Jahrzehnte im Rettungswesen beim DRK-Kreisverband Waldshut zugange war.

Engagiert in der Gemeinde

Viele Jahre engagierte er sich im St. Laurentius Brenden-Staufen-Bulgenbach (Ühlingen-Birkendorf) als Pfarrgemeinderat, wo er auch Totengräber war. Fünf Jahrzehnte gehörte Helmut Brotz der Freiwillige Feuerwehr Grafenhausen-Staufen an, wo er als Oberfeuerwehrmann im Einsatz war. Im Ortsvieh-Verein sorgte er sich um die Schlachtung und Abdeckerei. Gleichfalls war er auch beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) tätig. Ausgleich zu den Ämtern fand er in seinem Garten, den er mit Leidenschaft bewirtschaftete.

Monika Brotz indes kümmerte sich um Haushalt und die drei Kinder. Ihre Freizeit verbrachte sie gerne bei den Landfrauen in Staufen und beim Theaterspiel. Gemeinsam genoss es das Paar, zu Veranstaltungen und Feste zu gehen. Im Nachhinein meint Helmut Brotz, dass „kein Fest zu viel war“.

Denn seit einem Schlaganfall sitzt er im Rollstuhl. Ein Grund, mit seiner Frau nun im St. Laurentiusheim in Bonndorf eine neue Heimat zu haben. „Ich bin ganz überrascht, dass hier alle sehr freundlich und nett zu uns sind“, beschreibt er seinen Eindruck. Durch Corona muss eben in kleinem Rahmen das Jubiläum begangen werden. Neben den Kindern und deren Partner können zwei Enkel hierzu gratulieren.