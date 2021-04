von Juliane Kühnemund

Brot ist für Müllermeister Daniel Blattert aus Bonndorf ein Thema, das Kulturen verbindet. Mit einem Brotlehrpfad ließen sich die verschiedenen Aspekte dieses Grundnahrungsmittels anschaulich verdeutlichen. Die Idee des Brotlehrpfades, vor einigen Jahren im Bildungszentrum entstanden, stellte Daniel Blattert nun in der jüngsten Sitzung des Bonndorfer Gemeinderats vor.

Müllermeister Daniel Blattert erläuterte das Konzept des Brotlehrpfades. | Bild: Juliane Kühnemund

Wie Blattert erläuterte, waren es Pädagogen der Naturparkschule, von denen vor drei bis vier Jahren die Grundinitiative zu einem Brotlehrpfad ausgegangen war. Er sei als außerschulischer Partner mit im Boot, habe er damals doch schon Aktionen in der Mühle für Schulklassen angeboten. Beispielhaft nannte Blattert das gemeinsame Brot Backen. Aus der Ursprungsidee, ein Backhäusle zu bauen, sei dann die Brotlehrpfad-Idee entstanden, für die auch Landwirte und Vertreter des BLHV begeistert werden konnten.

Das Thema Getreide

Nach den Worten von Daniel Blattert liegen Lehrpfade derzeit im Trend. Sie helfen, Sachverhalte aufzuklären, sie regen zum Denken und Handeln an. Bonndorf habe zum Thema Getreide durch seine Höhenlage viel zu erzählen. „Die Verbraucher wollen sich mit der Entstehung von Lebensmitteln auseinandersetzen“, sagte Daniel Blattert und fügte an, dass so ein Lehrpfad auch ins Konzept des sanften Tourismus passen würde. „Brot und Getreide verbinden Umwelt, Soziales, Wirtschaft und Kultur – Brot ist ein allumfassendes Thema“, sagte Blattert. Er ist sich sicher, dass der Pfad unterschiedlichste Gruppierungen ansprechen wird.

Der mögliche Verlauf

Als Ausgangspunkt des Brotlehrpfads könnte sich Blattert den kleinen Lindenbuck vorstellen, von dem man einen weiten Blick auf die Getreide-Anbaugrenzen habe. Dann würde der Weg Richtung Wellendingen führen und bei der Blattert-Mühle enden. Neben informativen und grafischen Elementen stellt sich Blattert interaktive Installationen vor, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Ebenso würde er Rastmöglichkeiten befürworten mit „Futterkrippe“, wo beispielsweise bei geführten Wanderungen ein Vesper deponiert werden könnte.

Blattert sprach in diesem Zusammenhang auch das Geocaching an. Insgesamt könnten regelmäßige Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Brotlehrpfad angeboten werden, der nach den Worten des Müllermeisters in ein pädagogisches und künstlerisches Konzept eingebunden sein sollte. Die Kosten für den Brotlehrpfad liegen bei etwa 104.000 Euro. Ein Zuschuss in Höhe von rund 60 Prozent ist bereits bewilligt. Die restlichen rund 40.000 Euro müsste die Stadt finanzieren. Noch ist das Projekt im Haushaltsplan 2021 mit einem Sperrvermerk versehen.

Gemeinderat Simon Burger (SPD) störte sich etwas am Verlauf des Lehrpfads von Bonndorf nach Wellendingen. Seines Erachtens nach wäre ein Rundweg mit mehr spielerischen Elementen die bessere Alternative. Dieser Meinung schloss sich auch Marika Keßler (Bürgerliste) an, die auch noch die Frage nach einem Parkplatz stellte. Auch Daniel Blattert sah in einem Rundweg durchaus eine Möglichkeit.

Der Weg in seiner jetzigen Planung mit drei bis vier Kilometern Länge sei aber auch mit Rückweg zu meistern. In einem Flyer könnten diverse Strecken ausgewiesen werden und letztlich könne man auch mit dem Bus zum Ausgangspunkt zurück kommen. Ein spezieller Parkplatz sei nicht vorgesehen. Möglich wäre seiner Meinung nach aber das Parken an der Stadthalle.

Die Diskussion im Gemeinderat

Bruno Kalinasch (SPD) und Monika Spitz-Valkoun (Grüne) stellten die Frage: Wer kümmert sich um die Pflege des Lehrpfads und um die Sauberkeit? Spitz-Valkoun wollte auch das Thema Müll ins Konzept integriert haben, das wäre auch ein Lerneffekt für die Kinder und Jugendlichen, meinte sie. Seine Erfahrungen mit dem Bienenlehrpfad in Holzschlag schilderte dazu Jürgen Faller (Bürgerliste). Unterhalt des Pfades und Müll würden tatsächlich ein großes Problem darstellen. In Holzschlag würde sich der Initiator des Pfades Sebastian Herb darum kümmern. Ohne eine Person, die sich auch für den Brotlehrpfad verantwortlich fühlt, ist das Projekt für Faller langfristig gesehen nicht zielführend.

Ein touristisches Plus

Ingo Bauer (CDU) sah in dem Brotlehrpfad durchaus ein Plus für Bonndorf, auch im touristischen Bereich. Die Sensibilisierung für Lebensmittel und Landwirtschaft sei zu begrüßen. Bei der Instandhaltung sah Bauer auch die Stadt in der Pflicht, schließlich stelle der Pfad einen Mehrwert für alle dar.

Zu weit von der Schule weg

Für Tilman Frank (SPD) ist der Brotlehrpfad zu weit von der Schule entfernt. „Das sollte geografisch näher sein“, meinte er und fügte an, dass sich die Schule dann auch mehr um den Pfad kümmern könnte. Überhaupt fehlte ihm eine Aussage dazu, wie sich die Schule die Nutzung des Pfades vorstellt.

Planungsgruppe

Werner Intlekofer (Grüne) schlug vor, eine Planungsgruppe zu gründen mit Vertretern aus dem Gemeinderat, der Schule und von der Blattert-Mühle. Die Gruppe könnte dann zwei Varianten für den Lehrpfad ausarbeiten, die dann im Gemeinderat nochmals diskutiert werden könnten.

Ausschuss

Diese Idee griff dann auch Bürgermeister Michael Scharf auf. Es erachtete einen projektbegleitenden Ausschuss als sinnvoll. Im Ausschuss könnten neben den oben genannten Vertretern auch BLHV, Landfrauen und Gastronomie beteiligt sein. Maximal könnte sich der Bürgermeister 15 Personen in dem Gremium vorstellen. „Das würde die Akzeptanz stärken“, meinte Scharf. In der kommenden Gemeinderatssitzung soll das Thema noch einmal aufgegriffen werden.