von Stefan Limberger-Andris

Herr Intlekofer, mit welchen persönlichen Erwartungen sind Sie ins Amt als Bonndorfer Gemeinderat gestartet?

Ich wollte und will mich für meine Mitbürger einbringen und alte Strukturen verändern. Altes bewahren, wenn es zielführend ist, und neue Wege ebnen. Manches, was sich über Jahre eingeschlichen hat, auch neu hinterfragen und nach neuen Lösungsansätzen suchen. Unsere Lebensgrundlagen erhalten und auch schützen. Ich möchte ein offenes Ohr für meine Mitbürger haben und deren Ängste und Anregungen im Rat vortragen. Ich möchte Verantwortung übernehmen und dafür gerade stehen.

Die Serie Seit gut einem Jahr befinden sie sich im Amt – die neugewählten Mitglieder des Bonndorfer Gemeinderats. Welche Erfahrungen haben die Neuen in dieser Zeit in dem 22-köpfigen Gremium gemacht, wurden ihre persönlichen Erwartungen, sich in die Kommunalpolitik einzubringen, erfüllt?

Wie persönlich gut aufgenommen fühlten Sie sich in das Gremium beziehungsweise in Ihre Fraktion?

Ich fühle mich überwiegend gut aufgenommen im Ratsgremium. Weiß auch, dass man, wenn man nicht zu allem Ja und Amen sagt und auch Dinge hinterfragt, auch mal aneckt und nicht so freundlich angeschaut wird. Dies nehme ich gerne in Kauf und versuche, auf der sachlichen Ebene zu bleiben. Als Demokrat respektiere ich andere Sichtweisen. In der Fraktion fühle ich mich sehr gut aufgehoben und habe Mitstreiter gefunden.

Zur Person Werner Intlekofer (50) ist einer der beiden Bündnis 90/Die Grünen-Stadträte. Bei der Kommunalwahl erzielte er 1365 Stimmen. Werner Intlekofer lebt in Wittlekofen. Er setzt auf die sachliche Diskussion im Ratsgremium. In naher Zukunft sieht er schwierige Themen im Gemeinderat zu besprechen. Er ist sich sicher: Anstehende Belastungen müssen auf alle Bevölkerungsschichten verteilt werden.

Erhielten Sie Unterstützung seitens der Stadterwaltung im Rathaus, sich über Ihre Rechte und Pflichten als Ratsmitglied umfassend zu informieren? Wenn ja: welche?

Unser Bürgermeister hat viel Zeit und Mühe investiert, uns die Abläufe im Haus vorzustellen und nahezubringen. Die Abteilungsleiter stellten ihre Ressorts selber vor und zeigten uns, was sich so alles hinter den Kulissen verbirgt. In der Einführung wurden wir auf unsere Rechte und Pflichten hingewiesen. Letzten Endes sind wir das Kontrollorgan der Gemeinde und wollen auch nicht in Watte eingepackt werden. Auf unabhängige Informationsquellen zurückzugreifen, ist auch sehr wichtig, damit man nicht manipulierbar wird. Hier besuchte ich ein Seminar für neugewählte Stadträte. Dies gilt auch für alle Sachfragen.

Bonndorf „In der Ratssitzung ist eher Widerstand gegen neue Themen spürbar“, sagt die neue Bonndorfer Stadträtin Monika Spitz-Valkoun (Grüne) Das könnte Sie auch interessieren

Wie empfinden Sie die Diskussionskultur im Rat?

Sehr angenehm, es gibt in jeder Fraktion Gemeinderäte, die Dinge hinterfragen. Der Bürgermeister führt die Sitzungen sehr zielorientiert und meistert auch schwierige Punkte mit Bravour. Ich persönlich scheue mich auch nicht, nicht ganz so populäre Meinungen zu vertreten.

Welche kommunalpolitischen Themen brennen Ihnen derzeit unter den Nägeln?

Da gibt es mehrere Punkte: 1. Erhalt unserer Umwelt und Lebensgrundlagen, 2. Weiterentwicklung des Gemeinwohls, 3. Verringerung des Flächenverbrauchs, 4. Neue Konzepte und Wohnformen für Alt und Jung, 5. Sozialer Wohnungsbau, 6. Belange der Ortsteile ansprechen, 7. Landwirtschaft in Einklang mit der Natur, 8. Schule fit für die Zukunft zu machen, 9. Zusammenhalt über die Generationsgrenzen fördern sowie 10. Handel, Gewerbe und Industrie stärken und somit eine starke Basis schaffen.

Bonndorf „Die Fraktion ist wie eine Familie“, sagt der neue Gemeinderat Adrian Morath (Bürgerliste) Das könnte Sie auch interessieren

Wie haben Sie die Monate ohne Sitzung in der Corona-Phase empfunden? Wurden Sie in dieser Phase von der Verwaltung und auch durch die Fraktionsspitze ausreichend über Entwicklungen informiert oder hätten Sie sich mehr gewünscht?

Die Zeit war und ist für die Stadt und ihre Bürger nicht einfach. Die Verwaltung hat sich sehr bemüht, uns Räte auf dem Laufendem zu halten. Der Bürgermeister hat in dieser Zeit Verantwortung übernommen und so seine Mannschaft gestärkt. Uns Räten wurden regelmäßig Rundschreiben zugeleitet mit den Entscheidungen. Hier war es jedoch schade, dass wir nicht auf die Entscheidungen direkt Einfluss nehmen konnten. Im Großen und Ganzen waren die getroffenen Entscheidungen nachvollziehbar.

Bonndorf „Es gibt durch Arbeit mehr Einblicke“: Marika Keßler spricht über ihre Erfahrungen als neue Bonndorfer Gemeinderätin Das könnte Sie auch interessieren

Hat sich Ihre Einstellung zur kommunalpolitischen Arbeit in Bonndorf geändert, seit Sie selbst im Gremium mitwirken? Haben Sie beispielsweise mehr Verständnis dafür, dass die Mühlen der Verwaltung manchmal nur langsam mahlen, oder durchaus Wünschenswertes nicht, oder nicht sofort umsetzbar ist?

Ich wusste und weiß, dass es im Hintergrund vieles abzuwägen gilt, was die Bürger nicht nachvollziehen können. Dinge, die auch der Geheimhaltung unterliegen, und so nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. Oft möchte man manches sofort umsetzen, doch es gibt Prozesse, die einzuhalten sind. Als Demokraten sind wir verpflichtet, uns an die Regeln zu halten und die Abläufe einzuhalten. In der nahen Zukunft werden schwierige Themen am Ratstisch zu besprechen sein. Ich möchte, dass die anstehenden Belastungen auf alle Bevölkerungsschichten verteilt werden. In der Krise gilt es, die Schwachen und Starken zu vertreten.