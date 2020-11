von Stefan Limberger-Andris

Herr Kech, die Hauptversammlung ist ausgefallen – ein Ereignis, das der SVE sportlich wegsteckt? Immerhin hätte ein neuer stellvertretender Vorsitzender gewählt werden sollen.

Wir nehmen es in der Tat sportlich und wollten so unmittelbar vor dem Teil-Lockdown die Versammlung nicht brachial durchdrücken. Aus Gründen der Gesundheit hatte ich allerdings keine Bedenken, die Versammlung wäre nicht in unserem Clubhaus, sondern im Gasthaus „Burg“ über die Bühne gegangen, und dort hätte ausreichend Abstand eingehalten werden können. Aber wie gesagt, es musste nicht sein.

Wie geht es im Vorstand nun weiter?

Wir lassen die Hauptversammlung 2020 ersatzlos ausfallen, da gibt es auch keine Probleme, ich habe sowohl mit dem Registergericht als auch dem Finanzamt vorab telefoniert. Im kommenden Jahr wollen wir im März turnusmäßig die Versammlung abhalten und Schriftführer, Kassierer und den stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Bei letzterem Amt wird es eine Veränderung geben. Eigentlich steht die Wahl des Vorsitzenden auf der Agenda, ich werde mich mit meinen Vorstandskollegen besprechen, wie wir das gemäß der Satzung regeln. Vielleicht entscheiden wir uns für eine Wahl für nur ein Jahr, um wieder in den rollierenden Modus zu kommen.

Zur Person Stefan Kech (53) trat mit sieben Jahren in den SV Ewattingen ein. Er spielte in sämtlichen Jugendmannschaften und anschließend bei den Aktiven, ehe ihn eine Knieverletzung mit 25 Jahren zum frühen Ende seines Spielerdaseins zwang. Stefan Kech engagierte sich auch als Jugendtrainer, ehe er 1992 als Schriftführer in den Vorstand des Vereins rückte. 1999 wählten ihn die Mitglieder zum Vorsitzenden, und dieses Amt hat er bis heute inne. Der SVE ist mit 380 Mitgliedern der größte Verein in Wutach.

In aller Kürze: Was leistet der SVE für Ewattingen über das Sportliche hinaus im Ort?

Wir sind mit 380 Mitgliedern der größte Verein in Wutach, allein diese Zahl verdeutlicht den Stellenwert im Ort. Wenn ich sehe, was beispielsweise unsere Jugendabteilung jede Woche leistet, dann reicht dies weit über den Fußball hinaus. Ein Verein wie der SVE steht für ein funktionierendes Miteinander – vom Kleinstkind bis zu Opa und Oma. Wenn Sie mit ihrer Frage konkrete Projekte meinen, dann darf ich uns im Rückblick auf Kabarett- oder Musikveranstaltungen auch als wichtigen Kulturträger bezeichnen. Und natürlich sind wir beim Dorffest mitten im Geschehen. Keine Frage, ohne SVE wäre weniger los in Ewattingen.

Wie gelingt es Ihnen, die Mitglieder für Projekte zu mobilisieren? Eine Jahreshauptversammlung wäre hierfür ja die geeignete Plattform gewesen.

Da muss ich jetzt den Mitgliedern ein großes Kompliment machen, denn nur mit ihrer breiten Unterstützung ist das Arbeitspensum zu stemmen. Manchmal braucht es schon den ein oder anderen Schub, doch dann kristallisieren sich immer wieder Helfer mit einem hohen Maß an Eigenmotivation heraus. Es ist bei uns wie wohl bei jedem Verein: Es gibt einen harten Kern, der praktisch immer anpackt, und drum herum jene Klientel, die sporadisch mit von der Partie ist. Ich versuche, die SVE-ler bei der Entscheidung mitzunehmen und sie von einem Projekt zu überzeugen. Mal gelingt es besser, mal bescheidener. Aber bisher haben wir die Aufgaben ganz gut gewuppt.

Welche „weltlichen“ Projekte stehen beim SVE an, die der Verein aufgrund der derzeitigen Situation nicht umsetzen, aber durchaus vorbereiten kann?

Wir haben in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie eigentlich alle unsere Projekte durchgezogen. Angefangen von der Sanierung des kompletten Kabinentrakts bis hin zu unserem Jubiläum anlässlich des 70. Geburtstages des Vereins – übrigens ein rundum gelungenes Fest über drei Tage. Von daher sind wir aktuell im Soll. Allerdings wage ich noch nicht, zu prognostizieren, wie es mit dem Ewattinger Dorffest im kommenden Jahr aussieht. Das wäre natürlich sehr schade, wenn dies abgesagt werden müsste. Die Vorsitzenden der Ewattinger Vereine haben sich vor einigen Wochen getroffen und klar den Wunsch geäußert, das Fest zu feiern. Allerdings eben nur, wenn es die Situation sinnvoll zulässt.

Der Teil-Lockdown bedeutet für den SVE sportliche wie auch finanzielle Unwägbarkeiten. Welche Chancen verspüren Sie, Positives aus der Lage zu ziehen?

Ganz ehrlich, ich kann dieser Pandemie überhaupt keinen positiven Aspekt abgewinnen, es ist einfach nur frustrierend. Moment, eine Sache fällt mir dann doch ein: Wie immer in schwierigen Zeiten sucht man nach neuen Wegen, und das haben wir in diesem Sommer getan. Wir haben einen erfolgreichen Sommerhock veranstaltet und ein tolles Einlagespiel zwischen der B-Jugend des SC Freiburg und Radolfzell präsentiert. Beides hat uns ein nettes Sümmchen in die Kasse gespült und schreit geradezu nach einer Wiederholung. Auch das hochkarätige Jugendturnier während des Jubiläums könnte, neben dem Wutach-Cup für die Aktiven, zu einer Dauereinrichtung werden. Aber sonst wünschen wir uns alle nur eines – ein Ende der Corona-Krise.