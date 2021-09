von Juliane Kühnemund

Was blüht denn da? Diese Frage mag sich der eine oder andere Spaziergänger gestellt haben, angesichts der ungewöhnlichen Blütenpracht auf einem Feld hinter dem Gewerbegebiet Breitenfeld in Bonndorf. Die Antwort: Hier wurde Buchweizen angebaut – und diese Aussaat wurde quasi aus der Not geboren.

Bewirtschafter dieses Feldes ist Landwirt Wilfried Kaiser aus Wangen, auch Vorsitzender des BLHV-Stadtverbands Stühlingen, und Kaiser hat, wie er sagt, aus der Not eine Tugend gemacht. Hagel und Starkregen, die Ende Juni über der Region nieder gegangen sind, haben auf den landwirtschaftlichen Flächen enorme Schäden angerichtet. „Ich hatte auf 50 Prozent meiner Flächen einen Totalausfall“, sagte Wilfried Kaiser im Gespräch mit dieser Zeitung. Nun helfe es aber wenig, den Kopf in den Sand zu stecken und mit den immer häufiger auftretenden Wetterkatastrophen zu hadern, vielmehr habe er nach Möglichkeiten gesucht, doch noch eine Ernte von den Flächen einbringen zu können, so Kaiser. Dabei sei er auf den Buchweizen gestoßen, eine Pflanze, die schnell wächst, in ihrer Blütezeit ein ideales Nahrungsangebot für Insekten bietet und deren Korngut weizenähnliche Inhaltsstoffe aufweist – wobei diese noch den Vorteil haben, glutenfrei zu sein. Auf rund zehn Hektar habe er nach dem Hagelereignis Buchweizen ausgesät, wenn die Witterung weiter mitspielt, hofft er, Ende September, Anfang Oktober ernten zu können.

Buchweizen in der Blüte | Bild: Juliane Kühnemund

Nachdem Buchweizen in Deutschland bis ins 19. Jahrhundert noch ein weit verbreitetes Grundnahrungs- und Futtermittel war, ging die Bedeutung des Anbaus in Europa mit der Einführung der Kartoffel und der Intensivierung des Ackerbaus zurück. In den letzten 20 Jahren allerdings rückt Buchweizen aufgrund sich ändernder Ernährungsgewohnheiten wieder in den Fokus und gilt heute als ausgesprochen wertvolles funktionelles Lebensmittel.

Dies war ein Grund für Wilfried Kaiser, Buchweizen anzubauen. Ausschlaggebend war aber die Tatsache, dass Buchweizen recht anspruchslos im Anbau ist, durch seine intensive Blühphase ein Paradies für Insekten darstellt und dass die Vegetationszeit nur etwa 14 bis 18 Wochen beträgt. Buchweizen kann somit noch von Mitte Mai bis Ende Juni ausgesät werden und bietet sich damit als Ersatzfrucht an, zum Beispiel – wie geschehen – nach dem Ausfall anderer Kulturen. Genau auf dieses Pferd hat Wilfried Kaiser gesetzt und sein Mut wird offensichtlich belohnt.