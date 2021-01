von Wilfried Dieckmann

Wintervögel direkt vor dem Fenster – daran erfreuen sich viele Menschen in der kalten Jahreszeit. Angesichts von Frost und Schnee ist es auch an der Zeit, die kleinen Piepmätze zu füttern. Das Futter sollte trocken und sauber sein, damit Erreger von verbreiteten Krankheiten wie beispielsweise Salmonellen die gefiederten Besucher nicht gefährden. Ein Futterhäuschen ist zwar hübsch anzusehen, aber in puncto Hygiene nicht die erste Wahl. Es schützt nämlich nicht ausreichend vor Nässe, die Tiere können im Futter herumlaufen und es verschmutzen. Futterröhren schneiden da deutlich besser ab.

Ganz ohne Pflege geht es aber auch hier nicht, insbesondere wenn die Öffnungen der Futtersilos durch Schnee vollgeweht werden. Somit kann Feuchtigkeit in die Röhre gelangen, die das Nachrutschen der Futterkörner verhindert. In dem Fall muss die Futterhilfe gründlich gereinigt und vor einer neuen Befüllung getrocknet werden.

Angesichts der Meldungen über die Vogelgrippe taucht aber häufig die Frage auf, ob Futterhäuschen oder Meisenknödel zur Gefahr für die Gesundheit der Vögel werden können. Nabu-Artenschutzreferent Martin Klatt vom Landesverband gibt Entwarnung: „Wir haben keine Hinweise darauf, dass hierzulande Wildvögel eine Rolle bei der Übertragung der Vogelgrippe spielen.“ Zudem seien von der Krankheit bislang nur Wasservögel wie Gänse, Enten und Schwäne betroffen.