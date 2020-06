von Martha Weißhaar

Der Fund eines toten Rottweiler-Hundes im Bonndorfer Stadtwald wirft nach wie vor Fragen auf. Es ist bislang weiter unklar, wer der Halter war und wie das Tier zu Tode kam. Das Veterinäramt ging bislang davon aus, dass der reinrassige Rüde mittleren Alters in einen Unfall verwickelt gewesen war.

Michael Swientek, Pressesprecher des Landratsamtes Waldshut, informierte auf Nachfrage zunächst: „Im Kopf und Halsbereich waren Anzeichen von stumpfer Gewalteinwirkung zu erkennen. Was genau diese verursacht hat, lässt sich nicht sagen. Wahrscheinlich war der Hund in einen Unfall verwickelt. Die bereits geäußerte Vermutung, der Hund könnte zu Tode geprügelt worden sein, erscheint aber angesichts der äußerlich erkennbaren Verletzungen unwahrscheinlich.“ Der Rottweilerrüde sei gut genährt und gepflegt gewesen.

Hinweise verdichten sich

Zur Wochenmitte hin verdichteten sich Hinweise, dass der Hund vielleicht doch durch stumpfe Gewalteinwirkung zu Tode gekommen sein könnte. „Die Verletzungen im Nackenbereich deuten darauf hin. Man kann fast nicht von einem Unfall ausgehen, sonst hätte das Tier vermutlich noch andere Verletzungen“, sagt Jörg Kiefer, Pressesprecher der Polizei. Zudem erscheine es unwahrscheinlich, dass jemand nach einem Unfall einen schweren Hund wegschleppe. Nach einem Hinweis prüfe man, ob es einen Zusammenhang mit einem Vorfall mit einem Rottweiler an Pfingsten am Bergsee bei Bad Säckingen geben könnte. Aufgrund der bisherigen Aussagen ermittelt die Polizei nun also wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Bonndorf unter der Telefonnummer 07703/932 50 entgegen.