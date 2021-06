von Ehrhard Morath

An Fronleichnam stellten die Bonndorferinnen Mechthilde Frey-Albert und Eva Dietsche vor dem Kirchle im Park beim Schmidts Markt ein Holzkreuz mit Tüchern und Blumen auf. Eine beeindruckende, recht kurzfristig umgesetzte Aktion der Kirchengemeindemitglieder, wie viele Passanten fanden, da die Prozession in Bonndorf wie andernorts ebenfalls wegen der Corona-Pandemie nicht hatte stattfinden können. Lediglich vor dem Altar in der Bonndorfer Kirche St. Peter und Paul sowie vor dem Feuerwehrgebäude in Ewattingen waren Blumenbilder vorgesehen.

Bonndorf Beinahe wie vor Corona: So bereitet sich die Stadtbibliothek auf geregeltere Zeiten vor Das könnte Sie auch interessieren

In Bonndorf hatten sich Mitglieder der Kolpingfamilie zum Legen eines wunderschönen Bildes bereit erklärt. Für die nachmittäglichen Spaziergänger wurde das Kreuz am Kirchle in Bonndorf dann zu einem wunderschönen Blickfang. Auch ohne erläuternden Text oder theologische Kenntnisse ließ sich eine Verbindung zur Auferstehung Jesu und zum Sieg des Gottessohnes über den Tod am Kreuz herstellen.