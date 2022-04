Lenzkirch/Bonndorf – Ein schmuckes Mehrfamilienhaus in zertifizierter Holzbauweise ist in den vergangenen Wochen an der Haslach 12 in Lenzkirch entstanden. Entworfen, geplant und gebaut wurde es von der Bonndorfer Firma HolzHaus.

Beste Wohnqualität in funktionaler Architektur bietet das Gebäude auf 1372 Quadratmeter Nutzfläche. Insgesamt zehn Drei-, Vier- und Fünfzimmer Wohnungen von 80 bis 145 Quadratmetern, Garagen, Carports, E-Ladestationen und Außenstellplätze beherbergt das Anwesen aus Holz. Darüber hinaus kommt eine hoch effiziente Pelletheizung zum Einsatz. Mit dieser wird das Warmwasser sowie die komplette Heizungsenergie für das Haus, umweltfreundlich und nachhaltig, erzeugt. Zusätzlich wird überschüssiger Photovoltaik Strom vom eigenen Dach, der nicht von den Mietern selbst verbraucht wird, zur Warmwasser-Bereitung genutzt (Mieterstrom Modell), wodurch das KfW40 plus Holzhaus noch nachhaltiger und umweltfreundlicher wird.

Am Samstag, 23. April 2022, von 11 bis 16 Uhr lädt die Firma HolzHaus Bonndorf ein, dieses energieeffiziente Mehrfamilienhaus kurz vor Bezug zu besichtigen und sich eingehend über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Trendbaustoffes Holz zu informieren. Die Firma aus Bonndorf stellt an diesem Tag vor, wie mit ökologisch einwandfreien Materialien, zeitgemäßer Funktionalität sowie präziser Ausführung Wohnraum nachhaltig und gesund geschaffen werden kann. Vor Ort bietet sich die Möglichkeit, das angenehme Raumklima eines Holzhauses hautnah zu erleben, Fragen zu stellen und Erfahrungen auszutauschen.

Aus einer Hand

Neben der Entwurfsplanung und Energieberatung (über die hausinterne Planungsabteilung) wurde HolzHaus Bonndorf bei dem Besichtigungsobjekt als Generalunternehmen für die komplette Umsetzung (inklusive Werkplanung, Statik, Produktion, Montage, Bauleitung) und den hochwertigen Innenausbau durch die eigene Schreinerei beauftragt. Die Firma konnte der Bauherrenfamilie, in guter Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern, „alles aus einer Hand anbieten“, wie Juniorchef und Ingenieur Florian Hegar erklärt.

Bereits über 25 Jahre Erfahrung im Holzbau bündelt das Unternehmen. In den Anfängen in der Branche belächelt, zahlt sich die damalige Einschätzung von Seniorchef Bernhard Hegar mittlerweile aus. „Holzhäuser haben Marktpotential. Heute ist klar: „Wer mit Holz baut, hilft die Natur und das Klima zu schützen.“ Als natürlicher Baustoff ist Holz das einzige nachwachsende Baumaterial. In der Wachstumsphase bindet und speichert Holz CO 2 , während bei der Herstellung anderer Baumaterialien CO 2 freigesetzt wird.

„Die Firma beschäftigt sich seit Jahren über den Bau von Einfamilienhäusern hinaus – auch mit der Fertigung von Mehrfamiliengebäuden aus dem natürlichen Rohstoff“, erläutert Florian Hegar. „HolzHaus Bonndorf ist eines von wenigen Unternehmen in Baden-Württemberg, welches das Know-how, die Technik und das Personal für den Mehrfamilienhausbau vorhält und hierfür auch eine Zertifizierung (Güteüberwachung) vorweisen kann.“ Weiter meint der Juniorchef, dass der Holzhausmarkt zum mehrgeschossigen Mehrfamilienhaus tendiert und dies künftig noch mehr tut – vor allem in den Ballungszentren. Geschäftsführer Bernhard Hegar und sein Sohn sind sich sicher: „Holz ist im Hausbau einer der Baustoffe der Zukunft.“ Die Vorfertigung ermöglicht es uns, Planungsfehler frühzeitig zu erkennen und zu lösen“, so Hegar.

3D-Modellationen zeigen bereits in der Planungsphase Problemstellungen auf. Dadurch lässt sich die Baustelle optimieren, kürzere Bauzeiten realisieren und dies mit einer sehr hohen Ausführungsqualität.

Circa 50 bis 60 Wohneinheiten baut das Unternehmen inzwischen pro Jahr, darunter rund 40 Einfamilienhäuser.

„Holz bietet viele Vorteile, ist nachhaltig und schafft eine natürliche und wohngesunde Atmosphäre, so Firmengründer Bernhard Hegar.“ Auch für seinen Sohn Florian Hegar, ist das Besondere am Bauen mit Holz das Raumklima. „Wir wollen am Tag der offenen Tür möglichst vielen Menschen zeigen, wie angenehm und gesund das Wohnen in Holz ist. Genau dies drückt unser Leitspruch aus: „Räume fürs Leben.“

