Bonndorf – Die Firma HolzHaus Bonndorf möchte Bauinteressierten mit einem Tag der offenen Tür an zwei Besichtigungsorten die Chancen aufzeigen, die der Bau von klimafreundlichen, energieeffizienten Gebäuden und das verdichtete Bauen in Zeiten hoher Grundstücks-, Bau- und Zinskosten bietet.

Hierzu lädt das Holzbauunternehmen am Samstag, 25. November, von 11 bis 16 Uhr ein, in der Schulstraße 3 (Holzschlag) und im Wutachtal-

blick 3 (Gündelwangen) in Bonndorf. Zu besichtigen gibt es zwei individuell geplante Holzbau-Projekte kurz vor Bezug. Im Vordergrund stehen ein Einfamilienhaus mit insgesamt 175 Quadratmeter Wohnfläche, Einliegerwohnung und Garage und ein Fitness-Modul mit insgesamt 33 Quadratmeter Nutzfläche, jeweils gebaut im Garten eines Bestandshauses.

An diesem Tag können sich Besucher eingehend über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Trendbaustoffes Holz sowie aktuelle Fördermöglichkeiten informieren. Vom individuellen Ein-, beziehungsweise Mehrfamilienhaus über serielle Sanierungen und Erweiterungen bis hin zum Modul- und Gewerbebau – Holz ist sehr vielseitig und förderfähig.

„Durch unsere nachhaltige und klimafreundliche Bauweise und unsere hohen bautechnischen Standards stehen die Chancen für HolzHaus Bonndorf Bauherren sehr gut, von interessanten, staatlichen Förderungen zu profitieren. So sind aktuell Förderkredite ab 0,01 Prozent effektivem Jahreszins möglich“, erklärt Geschäftsführer Bernhard Hegar und ergänzt: „Auch für Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen gibt es seit dem 16. Oktober neue Fördermaßnahmen. Sie werden beim Bau eines klimafreundlichen Gebäudes durch das KfW Programm 300 und die L-Bank Förderung Z15 belohnt; die Förderungen sind sogar kombinierbar“.

„Zusätzlich zu den Förderungen kann der Bau des Traumhauses, zum Beispiel auf dem elterlichen Grundstück eine naheliegende Lösung sein, angesichts knapper werdender Grundstückskaufangebote. Auch die Umnutzung von Gebäuden (zum Beispiel Scheunen) zu Wohnraum und Erweiterungen von Bestandsgebäuden durch Holzmodule sollten als Chance für die eigenen vier Wände oder aber als Investitionsobjekt ins Auge gefasst werden“, sieht die Unternehmensfamilie Hegar als Alternative.

Die Holzbau-Firma hat gerade erst ein umfangreiches Sanierungsprojekt in Fischbach erfolgreich abgeschlossen, bei dem die Scheune eines alten Schwarzwaldhofes zu zwei modernen Wohnungen mit energetisch hochwertigen, hochgedämmten Außenwänden umgebaut wurde.

Diese gemütliche Wohnung entstand durch den Umbau der Scheune zu Wohnraum. Bauen mit Holz bringt neben Gemütlichkeit viele weitere Vorteile und wird durch Förderungen vom Land unterstützt.

„Als Generalunternehmen können wir alles aus einer Hand anbieten: Von der Planung inklusive Energieberatung (und Unterstützung bei den Förderanträgen) über die Produktion und Montage (inklusive Bauleitung) bis hin zum hochwertigen Innenausbau durch unsere eigene Schreinerei“, erwähnt Betriebsleiter Florian Hegar. „Das bedeutet für unsere Kunden ein rundum sorgloses Bauen.“

Der Tag der offenen Tür in Holzschlag und Gündelwangen gewährt Einsicht, wie mit ökologisch einwandfreien Materialien, zeitgemäßer Funktionalität sowie präziser Ausführung Wohnraum nachhaltig und gesund geschaffen werden kann. Vor Ort besteht die Möglichkeit, das angenehme Raumklima eines Holzbaus aus Bonndorf hautnah zu erleben und Fragen zu stellen. Keine Musterhäuser von der Stange, sondern individuell auf die Bedürfnisse der Bauherren zugeschnittene, förderfähige Wohnräume.

Anmeldung für den Tag der offenen Tür und weitere Informationen im Internet unter: www.holzhaus.com/news. Kontakt: HolzHaus Bonndorf GmbH, Im Breitenfeld 14, 79848 Bonndorf im Schwarzwald, Telefon: 07703 91040, E-Mail: www.holzhaus.com