von Stefan Limberger-Andris

In sieben Tagen vom 25. November bis 2. Dezember wurden in Bonndorf 15 weitere Fälle gemeldet und in Wutach vier weitere. Das Landratsamt Waldshut teilte folgende Zahlen an aktuell Infizierten mit (Standmeldungen 25./29. November/2. Dezember, jeweils 15 Uhr): Bonndorf: 85/93/100, Wutach: 14/22/25.Es gebe derzeit keine Homeoffice-Pflicht für Bonndorfer Rathausmitarbeiter, bestätigte Hauptamtsleiter Harald Heini auf Anfrage.

Kreis Waldshut Ausgangsbeschränkungen und kein Zugang mehr zum Einzelhandel: Das gilt ab Freitag, 3. Dezember, für Ungeimpfte im Kreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Für Rathausbesucher bleibe es bei den bisher geltenden Hygieneregeln und der Maskenpflicht. Der Eintritt ins Rathaus stehe jedem offen, die Flure zu den Amtszimmern dürfen nur nach vorherigem Läuten einer Glocke und der Bestätigung durch einen Rathausmitarbeiter betreten werden.

Bei den Gemeinderatssitzungen gelte für Besucher die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet mit negativem Schnelltest oder PCR-Test) und Maskenpflicht, so Harald Heini. Ausgenommen davon nach der Corona-Landesverordnung sind Ratsmitglieder und aus der Verwaltung an Sitzungen teilnehmende Personen.