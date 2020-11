von Stefan Limberger-Andris

Friedbert Zapf war 14 Jahre bis 2005 Leiter des früheren Forstamts Bonndorf. Im Zuge der Forstreform wurde er stellvertretender Kreisforstamtsleiter in Waldshut-Tiengen. Er habe sich in Bonndorf seit den ersten Tagen nach dem Umzug in die Löwenstadt 1991 sehr wohl gefühlt. Friedbert Zapf erzählt im Gespräch mit dieser Zeitung über eine persönliche Erfahrung, die irgendwie jeder macht, der hier ankommt: Man wird in Bonndorf mit offenen Armen empfangen, sofort integriert, nicht etwa erst vorsichtig beäugt wie in anderen Gegenden.

Friedbert Zapf ist mit der Natur rund um Bonndorf und den Schluchsee verbunden. | Bild: Martha Weishaar

Besonders vermisse er nach seinem Wechsel die Fasnet, die in Bonndorf in einer besonderen Liga spiele, erzählt Friedbert Zapf weiter. Auch das Musikmachen (Gitarre) mit Freunden, beispielsweise bei der Propagandafahrt an Fasnet oder an den Markttagen im „Sonntag“ fehle ihm.

Die Serie Sie waren bekannt als Geschäftsführer, Lehrer, Pfarrer oder als Personen des öffentlichen Lebens, lebten und arbeiteten in Bonndorf. Dann stand ein Wechsel in der Vita an und sie kehrten Bonndorf den Rücken oder gingen in Rente. Wir forschten nach und unterhielten uns mit ehemaligen Bonndorfern über ihre aktuelle Beschäftigung.

Diese Erlebnisse begleiten Friedbert Zapf noch heute. Weil er sich in Bonndorf sehr wohl gefühlt habe, sei dies ein Grund, das politische und gesellschaftliche Geschehen noch immer in der Tageszeitung zu verfolgen. Interna erfahre er zudem beim Joggen (TuS-Lauftreff) und dem Bier danach. Auch als Naturschutzbeauftragter muss er auf dem Laufenden bleiben.

Friedbert Zapf blieb auch über seine Zeit als stellvertretender Kreisforstamtsleiter hinaus nach der Pensionierung der Region treu. Als Ehrenvorsitzender des Schwarzwaldvereins Bonndorf versuche er, bei Aktionen oder Veranstaltungen dabei zu sein, berichtet er. Regelmäßig sei er bei der Schluchtputzete dabei.

Er führe auch Wanderungen für den Schwarzwaldverein – die derzeit wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sind – und freue sich immer, wenn er dann Bonndorfer Bekannte wiedersieht. Nach wie vor sei er beim Lauftreff Bonndorf aktiv und freue sich darauf, irgendwann nach Corona wieder regelmäßig mittwochs zu laufen und Bekannte zu treffen. Für Kultur hat Friedbert Zapf zudem viel übrig, denn er ist Mitglied im Freundeskreis Schloss Bonndorf.

Und natürlich darf der Landkreis Waldshut auch nach der Pensionierung auf das Wissen von Friedbert Zapf zurückgreifen. Friedbert Zapf umschreibt seine Aufgabe als Naturschutzbeauftragter für die Naturschutzbehörde des Landratsamts Waldshut als eine Art Gutachter bei Bebauungsplänen, Baumaßnahmen im Außenbereich oder Eingriffen in die Natur, insbesondere in Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebieten. Er sei weiterhin für die Gemarkungen Bonndorf, Wutach, Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf zuständig. Die ehrenamtliche Tätigkeit mache Freude, er kenne sich mittlerweile überall ohne geologische Karten aus. Im Gegensatz zu seiner aktiven Zeit, wo ab und an auch eine Stellungnahme vom Schreibtisch aus abgegeben worden sei, genieße er es jetzt, geplante Maßnahmen beziehungsweise jeden Eingriff am Ort anzuschauen, bevor er die Stellungnahme abgibt.

Wer Friedbert Zapf aus früheren Jahren kennt, weiß, dass historische Recherchen sein Steckenpferd sind. Dies betreibe er auch heute noch, verrät er. Derzeit beschäftige er sich mit dem Bau der Schluchseestaumauer durch mehr als 2000 Notstandsarbeiter in den Jahren 1929 bis 1931.

Der Sport

Und wie sieht es sportlich aus? Einmal wöchentlich gehe es um den Schluchsee (18 Kilometer), meist mit Mountainbike, manchmal zu Fuß, erklärt Friedbert Zapf. Ab und zu zieht es ihn mit dem Segelboot auch hinaus auf den See. Neben dem Joggen sei er oft zu Fuß unterwegs in der alten Wirkungsstätte Staatswald.