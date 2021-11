von Martha Weishaar

Neue gemeinsame Wege gehen die Stadt Bonndorf und das Frauen- und Kinderschutzhaus Landkreis Waldshut. Das Beratungs- und Hilfsangebot für Frauen und Mädchen, die von häuslicher oder sexualisierter Gewalt bedroht oder betroffen sind, findet künftig auch direkt in Bonndorf statt. Drei Mitarbeiterinnen des Vereins stellten die mobile Beratung an einem Informationsstand vor dem Schmidt‘s Markt vor. „Das ist ein super Standort hier. Wir konnten bereits viele Frauen ansprechen, und die zeigten sich alle ganz aufgeschlossen“, freute sich Marlies Sonntag, die Leiterin des Frauen- und Kinderschutzhauses, bereits kurz nachdem der Informationsstand eröffnet war. Vorrangiges Ziel war es, das mobile Beratungs- und Hilfsangebot vor Ort publik zu machen. Dies geschah mittels direkter Ansprache sowie durch Verteilen von Informationsbroschüren.

Das Problem im ländlichen Raum sind die weiten Wege zu Beratungsstellen. Daher initiiert und finanziert das Landessozialministerium das Projekt „Mobile Beratung“. Auch von Bonndorf aus ist es für viele Frauen nicht einfach, zur „Frauenberatung Courage“ nach Lauchringen zu gelangen. Künftig besteht die Möglichkeit, telefonisch einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Die Beratung erfolgt mittels Videoanruf in einem geschützten Raum im Bonndorfer Rathaus und kann vollkommen anonym vonstattengehen.

„Das Angebot stellt einen Mehrwert für Bonndorf dar und ist rundum gut“, würdigt Felix Schüle die Initiative. Ihm obliegt die Betreuung des Projekts vonseiten der Stadtverwaltung. Bonndorf ist die zweite Kommune im Landkreis, die eine solche dezentrale Beratung anbietet.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass das gut funktioniert. Das Programm ist supereinfach zu bedienen, und wer nicht klarkommt, bekommt Hilfestellung aus den Reihen der Verwaltung“, würdigt Marlies Sonntag das Engagement der Stadt. Wer in Geschäften, Praxen oder sonstigen Einrichtungen Informationsmaterial verbreiten und das Projekt damit unterstützen möchte, kann sich an Felix Schüle oder die auf das Thema Häusliche und sexualisierte Gewalt Frauenberatung Courage wenden.

Das Frauen- und Kinderschutzhaus Waldshut ist mit sechs Plätzen das Kleinste in Baden-Württemberg und besteht seit knapp 30 Jahren. „Eigentlich sind wir immer überbelegt“, schildert Christine Schulz die Situation. Gerne würde man expandieren, dazu bräuchte es allerdings andere Räumlichkeiten und mehr Personal als die momentan vier hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Christine Schulz hat langjährige Erfahrung und weiß, wie wichtig es ist, dass Frauen, die Gewalt erfahren und diesen ersten Schritt gewagt haben, in einem geschützten Raum verlässlich und gut betreut werden.

„Die Frauen kommen in eine fremde Umgebung, liefern sich völlig Unbekannten aus und wissen nicht, was auf sie zukommt“, beschreibt sie die Verunsicherung für Betroffene. „Frauen, die stark bedroht sind und Angst haben, vermitteln wir häufig an andere Frauenschutzhäuser, da unser Standort mittlerweile vielen bekannt ist.“ Wichtig sei es in erster Linie, den Frauen Selbstwertgefühl zu vermitteln. Auch eine adäquate Kinderbetreuung gehöre dazu. „Die Kinder betroffener Frauen haben ein schweres Päckchen zu tragen, müssen häufig die Schule wechseln und brauchen einfühlsame Betreuung“, so Christine Schulz. Marlies Sonntag sieht zudem dringenden Bedarf, ein Beratungsangebot für Mädchen und Jungen zu installieren, die sexualisierte Gewalt erfahren.