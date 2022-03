von SK/rit

In Bonndorf und Umland wächst die Hilfsbereitschaft für ukrainische Flüchtlinge. Die Stadt Bonndorf möchte Hilfe für ankommende Flüchtlinge aus dem von Krieg überzogenen Land koordinieren. In Ewattingen sammeln Frauen Hilfsgüter, um diese mit einem Hilfskonvoi aus Stühlingen nach Osteuropa zu schicken.

Bonndorf

Bürgermeister Marlon Jost ruft Bonndorfer dazu auf, wenn möglich, Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen, Dolmetscherdienste zu übernehmen oder Geflüchtete zumindest zu Beginn des Aufenthaltes ehrenamtlich zu begleiten. Die Stadtverwaltung sei dankbar über jede Rückmeldung, die bei der Umsetzung dieser Themen eingebunden werden kann. Weitere Fragen werden sich sicherlich stellen, so Marlon Jost, er könne noch nicht sagen, was Weiteres auf Bonndorf zukomme.

Die Kriegsereignisse in der Ukraine und der Flüchtlingsstrom in die angrenzenden Ländern berühre jeden, so Marlon Jost. In vielen Gesprächen sei die Rede von Solidarität, ehrlicher Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. Die Verwaltung wolle in vorausschauender Weise die bereits spürbar große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung bündeln. Die Stadtverwaltung wolle vorbereitet sein, wenn flüchtende Menschen aus der Ukraine in Bonndorf ankommen.

Angebote für die Flüchtlingsunterstützung in Bonndorf nimmt Silvia Maier, Fachstelle für Integration der Stadt Bonndorf, Telefon 0151/21 38 81 73, oder per E-Mail (silvia.maier@bonndorf.de), entgegen.

Ewattingen

Drei Ewattinger Frauen haben sich, angeregt durch einen Spendenaufruf der LOG Group GmbH in Stühlingen, zusammengetan, um in Wutach für Menschen in der Ukraine um Spenden zu bitten. Es werden haltbare Lebensmittel, beispielsweise Nudeln, Konserven, Müsli und Getränke aller Art, benötigt, ebenso Hygieneartikel für Erwachsene und Kinder, Windeln, Einlagen und Babynahrung. Kleidung, Schuhe und Decken werden derzeit nicht benötigt. Diesen Bedarf können offensichtlich die Menschen in Polen stillen.

Es werden auch Geldspenden angenommen. Damit wollen die Ewattinger Frauen dann das besorgen, was am dringendsten gebraucht wird. Julia Hamdalla, Telefon 07709/922 58 92, Anja Wehinger und Conny Rendler, 07709/92 25 77, beantworten jederzeit Fragen.

Am kommenden Samstag, 5. März, werden von 10 bis 13 Uhr am DRK- und Feuerwehrgerätehaus in Ewattingen die Spenden entgegengenommen. Danach werden die Sachen nach Stühlingen gebracht und von dort in die Ukraine gefahren.