Bonndorf vor 4 Stunden

Hilfe für bedrohte Vogelarten: Schüler bauen 24 Nistkästen für Wasseramseln und Gänsesäger

Am Bildungszentrum Bonndorf hat nach langer Corona-Pause die Arbeit an Projekten wieder begonnen. 29 Siebtklässler haben 24 Nistkästen gebaut. Diese sollen in der Wutachschlucht aufgehängt werden.