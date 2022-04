Wutach/Bonndorf – Die Schützengemeinschaft Ewattingen-Bonndorf blickt nach zwei coronabedingt schwierigen Jahren positiv in die Zukunft. Nicht zuletzt hatten wieder mehr Mitglieder als im vergangenen Jahr den Weg zu einer Hauptversammlung gefunden. Der Jahresrückblick des Oberschützenmeisters Herbert Kluge fiel erneut recht kurz aus, da coronabedingt alle in Angriff genommenen Vorhaben abgebrochen werden mussten. Es fanden keinerlei überregionale Wettkämpfe statt. Erfreut zeigte sich Herbert Kluge jedoch, dass der Verein einen kleinen Mitgliederzuwachs verzeichnete.

In seinem Jahresausblick berichtete Schützenmeister Bernhard Reichert, dass in mehreren Bereichen wieder ein Neustart erfolgte. So wurde der Stillstand bei den Bauplanungen auf dem Schützenhausgelände beendet und Schritte zur Vorbereitung der geplanten Baumaßnahmen unternommen, indem die betroffenen Behörden einbezogen wurden.

Der Bericht des Schatzmeisters Michael Scheuble zeigte, dass trotz des Ausfalls größerer Veranstaltungen ein positives Ergebnis erzielt wurde, das durch die Unterstützung seitens des Fördervereins noch verbessert wurde. Für die Realisierung der geplanten Baumaßnahmen am Schützenhauskomplex ist dies von großer Bedeutung.

Die Entlastung des Gesamtvorstandes erfolgte einstimmig. Im Zuge der Wahlen stellten sich alle Vorstandsmitglieder erneut für die Ämter zur Verfügung und wurden jeweils bestätigt. Es sind dies aus dem engeren Vorstand: Herbert Kluge (Oberschützenmeister), Joshua Langer (Schriftführer) und Otmar Ganter (Sportwart). Herbert Kluge ehrte zwei Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft. Daniel Stritt hatte dem Verein 25 Jahre die Treue gehalten, Bernhard Micheluzzi und Edgar Pohl sogar 40 Jahre.

Sportwart Otmar Ganter berichtete über nur wenige sportliche Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr, alle überregionalen Wettkämpfe waren ausgefallen. Nur in wenigen Disziplinen wurden Vereinsmeisterschaften durchgeführt, die erfolgreichen Teilnehmer erhielten Ehrenurkunden. Es sollen in diesem Jahr wieder vereinsintern wie auch überregional Schießwettkämpfe durchgeführt werden. Hinzu kommen die Wettkämpfe auf regionaler, Kreis- und Landesebene.