von Martha Weishaar

Ein Hitzerekord jagt den nächsten, Schwimmbäder und Badeseen verzeichnen Besucherrekorde. Andererseits herrscht vielerorts Personalmangel bei der Badeaufsicht. Nicht so in Bonndorf und Schluchsee. Dort unterstützt die DLRG-Ortsgruppe Bademeister Jürgen Blattert.

Unverzichtbare Stützpfeiler am Beckenrand

Ehrenamtliches Engagement erweist sich einmal mehr als unverzichtbarer Stützpfeiler. Etwa 25 der 240 Mitglieder der Ortsgruppe bringen von Mai bis September einen erheblichen Teil ihrer Freizeit für die Badeaufsicht im Freibad ein, samstags, sonntags sowie feiertags auch am Schluchsee und im dortigen Spaßbad. „Manche opfern dafür einen Teil ihres Jahresurlaubs und stellen sich für eine ganze Woche zur Verfügung, andere tageweise – so wie es jedem möglich ist“, sagt Marika Keßler, Co-Vorsitzende der Ortsgruppe und seit 40 Jahren aktiv in der Badeaufsicht.

Schwimmen, planschen und vor allem auch das Schwimmen lernen wäre ohne die ehrenamtlichen Helfer der DRLG auch im Bonndorfer Freibad unmöglich. | Bild: Juliane Kühnemund

„Unverzichtbar sind die Springer, Rentner oder Teilzeitbeschäftigte, die kurzfristig parat sind, wenn jemand ausfällt, sei dies für ein paar Stunden oder einen ganzen Tag.“ Sie organisiert den Dienstplan im Schwimmbad, Johanna Podeswa den für Schluchsee. „Ältere Schüler oder Studenten übernehmen manchmal sogar mehrere Wochen Badeaufsicht. Mit der Aufwandsentschädigung ist das wie ein Ferienjob“, verrät Marika Keßler.

Hochrhein/Schweiz Zu wenig oder zu warmes Wasser in Rhein und Aare: Droht den Atomkraftwerken die Überhitzung? Das könnte Sie auch interessieren

Es mag zwar lässig wirken, wenn die Mitglieder der DLRG in roten T-Shirts unterm Sonnenschirm sitzen. Dabei strengt es an, den Badbetrieb zehneinhalb Stunden lang aufmerksam zu verfolgen. „Bei Hitze und Lärmpegel ist man am Abend K. O.“, gesteht Olaf Thor, der eine Urlaubswoche im Wachdienst verbringt. Abwechselnd mit Bademeister Jürgen Blattert patrouillieren die DLRG-Aufpasser am Beckenrand des Schwimmerbeckens, das Nichtschwimmerbecken stets mit im Blick. Nebenbei werden Insektenstiche oder andere Blessuren verarztet. Wäre die DLRG nicht, müsste Bonndorf einen zweiten Bademeister einstellen.

Rettungsabzeichen als Voraussetzung

Junge Vereinsmitglieder unterstützen die Badeaufsicht. „Denen macht es vor allem am Schluchsee Spaß, wo wir auch mit dem Rettungsboot unterwegs sind“, verrät Tanja Rendler, Vorsitzende der Ortsgruppe, der sie seit ihrem neunten Lebensjahr angehört. Während die Aufpasser in Bonndorf ein Mindestalter von 18 Jahren haben müssen, dürfen am Schluchsee bereits Minderjährige die Erwachsenen begleiten. Drei bis fünf Vereinsmitglieder sind wochenends präsent.

Voraussetzung für die Badeaufsicht ist das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber, das alle zwei Jahre erneut abgelegt werden muss. Etwa 40 Mitglieder der Ortsgruppe haben dieses Abzeichen. Bei den Heranwachsenden genügt anfangs das Bronzene Abzeichen. „Die Aufsicht am Schluchsee eignet sich gut, unsere Jugendlichen an Verantwortung heranzuführen“, sagt Tanja Rendler. Dass Aktive optimal ausgebildet sind, dafür sorgt Michaela Matt, Dritte im Kreis der Vorsitzenden. Sie organisiert Aus- und Weiterbildungen. Trainiert wird in der DLRG das ganze Jahr.