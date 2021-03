von Wolfgang Scheu

Heinz Hofmeier aus Glashütte ist ein Pferdenarr. Mit seinen Schwarzwälder Kaltblutpferden bietet er im Winter Schlittenfahrten an. In diesem Winter wären die Bedingungen ideal gewesen, herrlicher Schnee, blauer Himmel – Corona machte ihm aber einen Strich durch die Rechnung: Gästefahrten waren nicht möglich. Bewegung und Training brauchten die treuen Vierbeiner aber dennoch, und so sah man Heinz Hofmeier eben alleine oder mit seinem Enkel durch die herrliche Winterlandschaft fahren.

Die Pferde lieben die derzeitigen Temperaturen und wollen bewegt werden. Mit Heinz Hofmeier und Enkel Nicolas begeben sie sich auf Fahrt. | Bild: Wolfgang Scheu

Klirrende Kälte herrschte diesen Winter im Schwarzwald, der Himmel erstrahlte in tiefem Blau, die Waldwege waren mit festem Schnee bedeckt. Vor dieser Kulisse traben im Gleichschritt zwei prächtige Schwarzwälder Kaltblutpferde vor einem Schlitten dem Horizont entgegen. Der Großvater auf dem Sitz strahlt Zufriedenheit aus, die 70 Jahre hat er lange schon überschritten, sein verschmitztes Lächeln hat er aber noch längst nicht verloren.

Die Jugendzeit

In Gedanken scheint er weit weg zu sein. Vielleicht ist er für einen kurzen Moment zurück in seiner Jugend im Posthaus in Gündelwangen, wo der kleine Bub mit Namen Heinz vor fast sieben Jahrzehnten auf dem Hof von Alfred Becherer zum ersten Mal ein Pferdegespann lenken durfte. Nach der Schule – er besuchte gerade die zweite Klasse – hat er, wie so oft zuvor an jenem Tag, sein Mittagessen bei den Eltern im Posthaus geradezu heruntergeschlungen, um so schnell wie möglich zu den Pferden zu kommen. Es war ein besonderer Tag, den er nie vergessen wird. Wie auch die Liebe zu den Pferden ihn nie verlassen wird.

Die Fahrt

Fast 70 Jahre später genießt Heinz Hofmeier an diesem wunderschönen Tag die Pferdeschlittenfahrt durch die herrlich glitzernde Winterlandschaft mit seinen eigenen Rössern. Warm eingepackt ist er in seinen schützenden Wintermantel mit dickem selbst gestrickten Schal um den Hals, die schwarze Mütze hat er bis über beide Ohren gezogen.

Die Pferde

Er lässt die Zügel locker, seine Kaltblutstuten Flicka und Fanni, acht und 15 Jahre alt, – beide sind Schwarzwälder Füchse aus der Zucht von Eugen Tritschler aus Titisee – mit wehenden blonden Mähnen und dampfenden Nüstern finden selbstständig ihren Weg im tiefen Wald bei Glashütte zwischen Bonndorf und Schluchsee ganz in der Nähe vom Mattenhof in Glashütte, wo er vor fast 30 Jahren mit Ehefrau und drei Söhnen seine Heimat gefunden hat. An seiner Seihe sitzt sein Enkel Nicolas, die Verwandtschaft ist im Gesicht deutlich ablesbar. Er genießt die Fahrt ebenso wie sein Großvater damals. Der Winter in seiner ganzen Schönheit meint es mit ihnen in diesem Jahr so gut wie lange Jahre zuvor nicht mehr.

Der Lockdown

Was fast wie aus einem Heimatfilm oder gar aus einem Wintermärchen klingt, ist Teil einer wahren Szene aus dem Corona-Winter 2021, der uns in diesen Tagen noch einmal vor Augen hält, welche Kraft noch in ihm steckt. Fast unwirklich klingen die Worte, wo doch gerade alles gelenkt zu sein scheint vom Virus und den Regeln, denen man sich tagtäglich fügt, damit alles nicht noch schlimmer wird.

Was nun verboten ist

Wie schön wäre es gewesen, eine solche Schlittenfahrt zu machen und am Ende gar in einem Gasthaus einzukehren, um den Tag bei einem feinen Abendessen und einem guten Tropfen abzuschließen? Stattdessen herrscht immer noch die Zeit, wo die Vernunft gebietet, nur aus „triftigem Grund“ unter die Leute zu gehen. Und egal, wie verlockend eine solche Schlittenfahrt auch wäre, ein triftiger Grund ist es leider nicht, wie etwa Einkaufen, ein Arztbesuch, der Gang zur Apotheke oder ein kurzer Spaziergang mit dem Hund.

Die Anfänge

Woher rührt seine Liebe zu den Pferden? Die Antwort war wie beschrieben, wie er schon als kleiner Junge beim Bauern in der Nachbarschaft die Pferde besuchen durfte und auf dem Hof mithalf. Daher rührte sicher auch der Berufswunsch vom Sohn des Briefträgers Eduard Hofmeier. Am 1. Mai 1960 begann er seine Lehre zum Landwirt in Stockach, wo er fortan auch mit den Pferden gearbeitet hat.

Die Aufgaben

Der Traktor wurde damals auf dem Hof fast nur zum „Zacke fahre“ – zum Pflügen – genutzt, die meisten anderen Tätigkeiten wie „Herdäpfel hiefle“ – das Häufeln der Kartoffeln – oder die Heuernte wurde mit dem Pferd vor dem Arbeitsgerät oder dem Wagen ausgeführt. Auch Holz hat er gerückt mit den Tieren, „als Lehrbue scho“. Über Hilzingen bei Singen führte ihn sein Weg zum staatlichen Forstrevier Sommerau, wo der Land- und Forstwirt 1967 nach dem großen Sturm als Maschinenführer eingesetzt wurde.

Der Werdegang

Im Jahr danach pachtete er dort ein Haus, es wurde ein kleiner Hof daraus mit Rindviechern und eigenen Pferden. 1991 zog die Familie Hofmeier – inzwischen hatten er und seine Frau drei Söhne – nach Glashütte auf den Mattenhof. Der Arbeit als Forstwirt blieb er treu, vor zehn Jahren ging er in Rente. In seiner Freizeit widmete er sich den Haflinger-Pferden, mit Kutsche und Schlitten erkundete er die nähere Umgebung und war auch stets bereit, Gäste mitzunehmen.

Der Spaß

Die Gesellschaft und „hie‘ und da ein Witz“ haben ihm gefallen. Und wenn sein Kollege Toni Kiefer aus Schluchsee einmal eine größere Gruppe fuhr, dann half er ihm gerne mit seinem Gespann oder umgekehrt. Eine Verdienstquelle wurde es nie, das war auch nicht sein Ansinnen. Doch seit Corona das Leben bestimmt, können sich die treuen Vierbeiner nicht einmal ihr Heu verdienen mit den gelegentlichen Fahrten.

Der Nachkomme

Am 9. April wird er 75 Jahre alt. Früher spannte er seine Haflinger ein, in den vergangenen drei Jahren hat er zwei Schwarzwälder Kaltblutpferde aus der Zucht von Eugen Tritschler erworben, die ihm viel Freude bereiten. Froh ist er, dass er sein „Rosser-Gen“ anscheinend an seinen Enkelsohn Nicolas (13), vererben konnte. Wann immer er kann, hilft er dem Opa mit den Pferden. Und er sitzt, so oft es geht, neben ihm auf dem Kutschbock oder auf dem Schlitten. Der Opa genießt die Gesellschaft des Enkels in den einsamen Zeiten. „Natürlich hat die Schule Priorität und nach der Ausbildung werden wir sehen, ob er mit den Pferden weitermacht“, sagt er stolz. Zuversicht klingt aus seiner Stimme.

Das Brauchtum

Die Heimat mit Landwirtschaft und das Brauchtum sind sein Leben, seit vielen Jahrzehnten hält er der Räuberzunft Gündelwangen die Treue, die Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft ist schon vor Jahren gewesen. Die Fasnet hat er sehr vermisst, er zieht zuverlässig seit Jahren auf dem Traktor die Räuberburg bei Umzügen. Dafür reichen zwei Pferdestärken nicht aus.

Die Hoffnung

Wer weiß, vielleicht wiederholt sich das Glück mit dem traumhaften Winter schon im nächsten Jahr. Dann spannt er wieder gerne seinen historischen Schlitten für Fahrten im Raum Bonndorf-Glashütte-Schluchsee wieder an – mit Enkel Nikolas und anderen interessierten Freunden.