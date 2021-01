von Martha Weishaar

Mit einem blauen Auge kam die Hectronic GmbH mit ihren insgesamt 380 Beschäftigten bisher durch die Corona-Krise. Dem begonnenen Jahr 2021 sieht Firmenchef Stefan Forster überwiegend optimistisch entgegen. Größtes Lob zollt er der enormen Flexibilität seiner Mitarbeitern. Gerade deshalb habe auf die coronabedingten Ausschläge angemessen reagiert werden können, erklärt der Unternehmer im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Das Jahr 2020 war ein außergewöhnliches, spezielles Jahr und dürfte einzigartig in die Geschichte eingehen“, fasst Stefan Forster die zurück liegenden Monate zusammen. Das Ergebnis des auf Park- und Tanksysteme spezialisierten Elektronikunternehmens blieb sechs Prozent hinter den Erwartungen zurück. Vor allem der April und Mai seien schwierig gewesen. In der ersten Welle der Pandemie habe es bei allgemein großer Unsicherheit massive Einbrüche gegeben.

Viele Kunden verschoben bereits erteilte Aufträge nach hinten. Binnen kürzester Zeit mussten Entscheidungen von großer Tragweite getroffen werden. „Für das Management war das enorm schwierig, aber alle haben ihren Job gut und richtig gemacht. Dafür bin ich dankbar“, fasst Forster zusammen.

Die Beschäftigten zogen mit, egal, ob bei dünner Auftragslage Kurzarbeit angesagt war, oder geschuftet werden mussten, als Aufträge in kürzester Zeit abgewickelt werden mussten. „Eckhard Fechtig und Frank Gampp haben die Kollegen transparent und gut informiert. Folglich zeigten die Mitarbeiter auch Verständnis für die jeweiligen Maßnahmen. Als Dank für die hohe Flexibilität haben wir am Ende des Jahres einen Corona-Bonus ausbezahlt.“

Derweil gab es regional große Unterschiede. Für die 190 Mitarbeiter am Stammsitz in Bonndorf verlief das Jahr einigermaßen ausgeglichen, auch in Indien gab es keine allzu großen Ausschläge. Weitaus stärker betroffen waren Standorte in Frankreich, Österreich und der Schweiz. Der massive Lockdown in Frankreich zeigte beispielsweise bis in den November hinein erhebliche Auswirkungen. In Bonndorf wurde im vergangenen Jahr mit „Digital Systems“ sogar in eine neue Abteilung investiert. Diese befasst sich momentan schwerpunktmäßig mit mobilem Bezahlen an Tankstellen sowie Flottenkartenmanagement.

Damit wurden zehn neue Arbeitsplätze geschaffen. Wobei es nicht einfach war, diese Experten für den Standort in Bonndorf zu finden. Was Forster ferner als Problem ansieht, ist die Tatsache, dass infolge der Corona-Pandemie derzeit die Möglichkeit fehlt, Neuentwicklungen auf Messen zu präsentieren. Die direkte Produktpräsentation und Gespräche mit Kunden sind durch rein digitale Kommunikation nicht zu ersetzen. Keinerlei Schwierigkeiten hatte das Unternehmen hinsichtlich der Lieferketten.

Der Ausblick auf 2021 ist auch bei Hectronic von Unsicherheit geprägt. „Das Geschäft ist schwierig planbar. Ich gehe von einem harzigen ersten Halbjahr aus und hoffe, dass wir im zweiten Halbjahr wieder zur Normalität zurück gelangen. Wir planen eine Umsatzsteigerung, wobei wir vermutlich das Niveau von 2019 noch nicht erreichen. 2020 müssten wir aber toppen können. Ich bin zwar nicht euphorisch, aber guten Mutes, dass wir 2021 vernünftig abschließen können“, blickt Stefan Forster nach vorn.

Trotz Corona-Krise blieb die Hectronic GmbH stabil aufgestellt und benötigte keine zusätzlichen Kredite. Dem Familienunternehmer ist es wichtig, genügend Reserven zu haben, so dass auch mal drei Monate ohne Umsatz durchgestanden werden können. Bei all dem ist Forster klar, dass es nach der Krise nicht genau so weitergehen wird wie zuvor. Ein kleines Beispiel dafür sind seine Flugaktivitäten. Gegenüber rund 80 Flügen im Jahr 2019 waren es 2020 gerade noch sechs. „Bei sechs wird es nicht bleiben. Aber ich werde bestimmt nicht mehr 80 Mal fliegen in einem Jahr. Man hat in der Krise gemerkt, dass manches anders organisiert werden kann“, sagt Forster.