von Juliane Kühnemund

Es geht voran mit den Um- und Erweiterungsarbeiten an der Wutachhalle in Ewattingen. Zwar stehen noch etliche Arbeiten im Außen- und Innenbereich der Halle an, nichtsdestotrotz beschäftigte sich der Gemeinderat Wutach in seiner jüngsten Sitzung bereits mit der Beschaffung von Mobiliar. Es wäre schließlich bedauerlich, wenn die Halle fertiggestellt ist, aber nicht genutzt werden kann, weil noch Tische und Stühle fehlen, meinte Bürgermeister Christian Mauch.

Mit dem Mobiliar habe sich bereits der baubegleitende Ausschuss beschäftigt, zwei Anbieter wurden daraufhin aufgefordert, ein Angebot abzugeben. 400 Stühle und 55 Tische will die Kommune beschaffen. Günstigster Bieter war die Firma Hiller aus Kippenheim mit einem Angebot in Höhe von 36 687 Euro brutto. Benötigt werden zudem Transportkarren für die Möbel, diese bot die Firma Holler für 1575 Euro an, sodass insgesamt Kosten von 38 263 Euro für das Hallenmobiliar anfallen werden. Die Gemeinderäte stimmten der Auftragsvergabe einstimmig zu, bis im Juli sollen die Tische und Stühle geliefert werden.

Gesorgt werden soll in der neu sanierten und erweiterten Wutachhalle auch für den guten Ton – sprich, man braucht eine Beschallungsanlage. Auch diesbezüglich haben sich die Kommunalpolitiker im Vorfeld der Entscheidung am Donnerstagabend bereits informiert. Anlagen in Hallen in Waldshut und in Herrischried wurden begutachtet. Aufgrund der dort gemachten Erfahrungen wurde ein Angebot der Firma Arnold Pro Audio & Media aus Waldshut-Tiengen eingeholt, das jetzt – mit Gesamtkosten in Höhe von 13.220 Euro – zur Diskussion stand. Nach den Erläuterungen von Bürgermeister Christian Mauch sollen vier Lautsprecher im Foyer installiert werden, ebenfalls vier Lautsprecher – leistungsstärkere – werden in der Halle eingebaut. Zwei Funkmikrofone und Headsets will die Kommune ebenfalls anschaffen.

Akustische Lösung

Die Anlage selbst sei einfach zu bedienen und lasse sich auch zusätzlich per App und Handy oder Tablet steuern. Laut Verwaltung wäre das eine gute akustische Lösung für die Halle. Frank Grieshaber (UWW) konnte dem zustimmen. „Das Rundum-Paket für Halle und Foyer wird seinen Zweck erfüllen“, sagte der Gemeinderat.

Ein klares Ja gab es auch von Corina Thoma (CDU), die insbesondere vom sehr einfachen Handling der Anlage begeistert war. Der Auftragsvergabe an die Firma Pro Audio & Media zum Angebotspreis von 13.220 Euro stimmte das Gremium einstimmig zu. Das Unternehmen habe bereits viele Hallen im Kreis mit Beschallungsanlagen ausgestattet, meinte Christian Mauch zum Schluss.