Grünes Licht in der immissionsschutzrechtlichen Frage erhielt der Landwirt aus Wittlekofen, der zum bestehenden Rinderviehbestand einen Stall für 12.000 Legehennen bauen möchte. Dies bestätigte das Landratsamt Waldshut in einer Mitteilung. Die Genehmigung wurde demnach am 30. April erteilt. Nachdem mit Widersprüchen und Klagen gegen die Entscheidung zu rechnen sei, sei auf Antrag des Landwirts die sofortige Vollziehung der Genehmigung im überwiegenden privaten Interesse angeordnet worden, so die Verwaltung. Rechtsbehelfen komme keine aufschiebende Wirkung zu.

Zahlreiche Einwände

Das Landratsamt Waldshut setzte sich nach eigenen Angaben mit den zahlreichen Einwänden gegen das Vorhaben, unter anderem zum Immissionsschutz, Natur- sowie Tierschutz, auseinander. Befürchtungen einer nachteiligen Geruchsbelästigung im Dorf konnten im Genehmigungsverfahren ausgeräumt werden. Seit Jahrzehnten sei die Situation in Wittlekofen durch Rinderhaltungsbetriebe geprägt.

Nach der im Verfahren vorgelegten Geruchsprognose werde von dem geplanten Legehennenstall eine irrelevante Zusatzbelastung ausgehen. Mit der Aufgabe des Fahrsilos und der Dunglege im Ortssetter durch den Antragsteller werde sich die Geruchssituation leicht verbessern. Der Betrieb des Legehennenstalls werde die Entwicklungsmöglichkeiten Wittlekofer Landwirte entgegen deren Befürchtungen nicht negativ beeinflussen.

Baurechtlich privilegiert

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist eine sogenannte gebundene Entscheidung, erläuterte das Landratsamt. Die Genehmigung habe erteilt werden müssen, nachdem sich keine Gesichtspunkte gegen die Genehmigungsfähigkeit ergeben hatten. Das Vorhaben sei, da es von einem landwirtschaftlichen Betrieb stamme, auch baurechtlich im Außenbereich privilegiert. Der Betrieb verfüge über eine überwiegend eigene Futtergrundlage auf der Basis langjähriger Pachtverträge sowie Eigentumsflächen.

Hoffen auf Dorffrieden

Nachdem die Pläne zum Bau eines Legenhennenstalls offenkundig geworden waren, hatte sich in Wittlekofen Widerstand formiert, der in die Gründung einer Bürgerinitiative mündete. In einer Infoveranstaltung Ende März war das Projekt vorgestellt und Standpunkte ausgetauscht worden.

Jörg Gantzer, Erster Landesbeamter des Landkreises, hofft nun, „dass sich nach der Inbetriebnahme des Legehennenstalls und seinen dann konkret wahrnehmbaren Auswirkungen auf die Umgebung nach einiger Zeit der Dorffrieden in Wittlekofen wieder einstellen möge“.

