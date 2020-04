von Jutta Binner-Schwarz

Der Gründonnerstag ist einer der Fixpunkte in der Karwoche. An diesem Tag beginnen die „drei österlichen Tage“ (Triduum sacrum). Die liturgischen Feiern – Gründonnerstag, Karfreitag und Osternacht – sind alle zusammen eigentlich nur ein Gottesdienst. Das ist der Grund, warum es am Gründonnerstag und am Karfreitag keinen Schlusssegen gibt und am Karfreitag und bei der Osternacht keine Einleitung und Begrüßung stattfindet. Das Sterben und die Auferstehung Jesu werden sozusagen in einem großen Gottesdienst gefeiert, der am Gründonnerstag beginnt und mit der Osternacht endet. Trauer und Freude in einem Gottesdienst sollen deutlich machen, dass das Leiden und die Auferstehung Christi zwei Seiten desselben Heilsereignisses sind.

Warum Gründonnerstag? Zum Namen Gründonnerstag für den Donnerstag vor dem Osterfest gibt es verschiedene Theorien: Zum einen wird angenommen, dass sich „grün“ von „grînan/greinen“ also „wehklagen/weinen“ ableitet. Zum anderen wird vermutet, dass der Name mit einem alten Brauch, der bis ins 14. Jahrhundert zurückgeht, zusammenhängen könnte. Danach haben die Menschen an Gründonnerstag hauptsächlich grünes Gemüse und grüne Kräuter gegessen, die – so die Hoffnung – Gesundheit und Kraft für das ganze Jahr schenken sollten.