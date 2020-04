von Erhard Morath

Wenn in Zeiten der Corona-Pandemie Gottesdienste im Beisein von Gläubigen untersagt sind und von den Pfarrern allein gehalten werden, so bieten Kirchen doch weiterhin Möglichkeiten zur persönlichen Einkehr oder auch das Kunstschaffen der Altvorderen zu bewundern. St. Maria Himmelfahrt in Dillendorf lohnt sich hierfür allemal.

Bonndorf Das Rathaus Bonndorf arbeitet wieder vollständig Das könnte Sie auch interessieren

Die Deckenfresken und ein Wandfresko der Dillendorfer Kirche stammen von dem renommierten Barockmaler Johann Anton Morath, der ab 1762 in Diensten des Klosters St. Blasien stand. Neben fünf großflächigen Werken verewigte der Maler die zwölf Apostel auf acht Fresken, hinterließ dabei manches Rätsel.

Matthäus | Bild: Erhard Morath

Da eine namentliche Beschriftung der Dargestellten fehlt, bleibt lediglich, sich an Hand der Kleidung und Attribute, letztere oft die Werkzeuge ihres Martyriums, zu orientieren. Von den „Zwölfen“ im Neuen Testament erwählten Apostel fehlt üblicherweise Judas Iskariot, der Jesus verraten hatte. An seiner Stelle wurde in Dillendorf der von Saulus zu Paulus „konvertierte“ Apostelfürst vom Maler hinzugenommen.

Laufenburg „Wie in einer Geisterstadt“: Die Laufenburger Musikerin Gabriele Fahnenstiel über ihre Wahlheimat New York Das könnte Sie auch interessieren

Wer ist nun wer auf diesen Fresken? Ziemlich einfach sind die zwei als Apostelfürsten bekannten Persönlichkeiten zu identifizieren. Ihre Gemälde finden sich hoch über den Seitenaltären. Simon Petrus („der Fels“) hält zwei Schlüssel in der Hand („Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben“ steht im Matthäus-Evangelium) und Paulus ein Schwert in der einen und ein beschriftetes Buch in der anderen Hand.

Paulus | Bild: Erhard Morath

Da Paulus die römischen Bürgerrechte besaß, wurde er nicht gekreuzigt, wie Petrus, sondern mit dem Schwert enthauptet. Das aufgeschlagene Buch deutet seine zahlreichen Briefe an, die er an seine auf vier Missionsreisen gegründeten Gemeinden im heutigen Griechenland, der Türkei und in Rom verfasst hatte.

Herrischried So zeigt sich die Isolation in der Corona-Krise aus Sicht einer Herrischrieder Künstlerin Das könnte Sie auch interessieren

Über der Empore, ein Aufstieg über die Treppe ist möglich, treffen wir links und rechts der Orgel auf zwei weitere Fresken mit Einzeldarstellungen: Judas Thaddäus hält eine Keule in der Hand, mit der er von Magiern während seiner Reisen in Persien, Syrien und Mesopotamien erschlagen wurde.

Simon Petrus | Bild: Erhard Morath

Wegen seines identischen Vornamens mit dem Jesusverräter Judas Iskariot taucht er in Gemälde und Berichten spärlich in Erscheinung. Sein Bildnis kann als Rarität bezeichnet werden.

Waldshut-Tiengen Läden in Waldshut-Tiengen: Wiederanfang nach Corona-Sperre, aber noch kein Normalbetrieb Das könnte Sie auch interessieren

Matthäus, sein eigentlicher Name war Levi, war von Beruf Zöllner und gilt als Verfasser des 1. Evangeliums. Er wirkte später in Ägypten und Äthiopien und wurde nach einer Überlieferung zu Tode gesteinigt, wie die Steine, die er in seiner linken Hand hält, andeuten. Andere Zeugnisse berichten, er sei verbrannt worden oder dritte gehen von einem natürlichen Tod in Äthiopien aus.