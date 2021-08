von Heidi Rombach

Eine Institution zog sich nach jahrzehntelangem Engagement aus dem Vorstand des DRK-Ortsvereins Bonndorf zurück – Rita Schüle, unermüdliche Rotkreuzlerin mit großer Bereitschaft. Mit dem bisherigen Ortsvereinsvorsitzenden Bernhard Amann wird sie zu einem späteren Zeitpunkt eine besondere Ehrung erhalten, wie Bereitschaftsleiter Axel Zorn bei der Jahreshauptversammlung bekannt gab.

Bernhard Amanns bisherige Stellvertreterin trat 1963 in den DRK-Ortsverein Bonndorf ein und übernahm 1973 bis 1988 den Posten der Schriftführerin. Seit jenem Jahr war Rita Schüle nicht nur die Leiterin der Sozialarbeit (als Einfrau-Team), sondern brachte sich von dato an als stellvertretende Vorsitzende bis heute ein. Bernhard Amann: „Rita findet immer eine Lösung. Sie hat ein Gespür dafür, Menschen, die in Not sind, zu helfen. Sie ist ein Kuriosum, eine Institution.“ Die Geehrte bescheinigte, dass ihr der Ortsverein ans Herz gewachsen sei. Sie sei immer gerne dabei gewesen und habe jede Stunde gerne gearbeitet.

Weitere Ehrungen

Die stellvertretende Bereitschaftsleiterin des Kreisverbandes Freiburg Marion Benitz nahm zudem Ehrungen für langjährige Aktivität vor und bescheinigte allen, mit Herzblut bei der Sache gewesen zu sein. Bereits im Vorjahr blickte Lydia Walz auf 65 Jahre Mitgliedschaft zurück. Großer Applaus wurde ihr für die 66 Jahre zuteil. Der Kreisverband Freiburg verlieh ihr die goldene Auszeichnungsspange.

Rita Schüle wurde vom bisherigen Ortsvereinsvorsitzenden Bernhard Amann für ihre Treue geehrt. | Bild: Heidi Rombach

Dieselbe Auszeichnung und Urkunde bekamen auch der Ehrenvorsitzende Paul Rheiner für 55 Jahre, Ehrenmitglied und Schriftführer Bernhard Tröndle für 45 Jahre und Ortsvereinsvorsitzender Bernhard Amann, gleichfalls für viereinhalb Jahrzehnte. Seit fünf Jahren sind Naomi Baumgärtner, Diana Duttlinger und Fabian Zorn beim Roten Kreuz, wofür sie mit der silbernen Auszeichnungsspange des Kreisverbandes belohnt wurden. Gerätewart Daniel Duttlinger nahm für 20-jährige Mitgliedschaft das bronzene Treuedienstabzeichen des Landesverbandes von Marion Benitz entgegen.