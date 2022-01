von Stefan Limberger-Andris

Dem Kauf von sechs stationären Geschwindigkeitsmessanlagen hat der Gemeinderat Bonndorf in der Projektliste für den laufenden Haushalt 2022 zugestimmt – Kostenpunkt: 10.000 Euro. Stadtrat Eckhard Fechtig (CDU) betonte, dass er sich von den Tafeln eine deutliche Reduzierung der oftmals zu hohen Geschwindigkeiten des Straßenverkehrs erhoffe.

Eckhard Fechtig schlug zwei Anlagenstandorte an den Bonndorfer Stadteinfahrten an der Rothausstraße (L 170) und der Lenzkircher Straße (B 315) vor, zwei weitere an der B 315 in Gündelwangen sowie zwei an der B 315 in Wellendingen. Die Tafeln sollten sich selbst über Photovoltaikmodule mit Strom versorgen.

Ingo Bauer (CDU) plädierte, um Kosten zu sparen, für eine Grundversion der Geschwindigkeitsmessanlagen. Statistische Auswertungsmöglichkeiten der gemessenen Geschwindigkeiten über einen gewissen Zeitraum und eine Registrierung der Fahrzeuganzahl seien nicht gefragt. Wichtig sei lediglich die Anzeige der gemessenen Geschwindigkeiten. Die sechs Tafeln sollen die derzeit in Boll eingesetzte transportable Anzeige ergänzen, erklärte Ingo Bauer.