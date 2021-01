von Juliane Kühnemund

Bürgermeister Michael Scharf wird nach einer fast 30-jährigen Ära zum 30. Juni dieses Jahres seinen Ruhestand antreten. Es stehen also Bürgermeisterwahlen in Bonndorf an und der Gemeinderat legte in seiner Sitzung am Montagabend den Termin für die Wahl fest. Die Hauptwahl soll demnach am Sonntag, 25. April, stattfinden, ein eventuell notwendiger zweiter Wahlgang soll am 9. Mai stattfinden.

Die Bewerbungsfrist für Kandidaten beginnt am 13. Februar, die Einreichungsfrist endet am 29. März, 18 Uhr. Kommt es zu einem zweiten Wahlgang, weil bei der Hauptwahl keiner der Kandidaten die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinigen konnte, sind neue Bewerbungen möglich und zwar bis zum 28. April, 18 Uhr.

Ausschreibung im Staatsanzeiger

Die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters von Bonndorf soll – so der Verwaltungsvorschlag – im Staatsanzeiger Baden-Württemberg ausgeschrieben werden. Diesem Vorschlag schloss sich das Ratsgremium dann auch nach längerer Diskussion bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen mehrheitlich an.

Martha Weishaar hatte vorgeschlagen, die Bürgermeisterstelle auch in weiteren Medien zu bewerben und zwar nicht in der üblichen nüchternen „Behördenform“, sondern als positiver Werbeblock für Bonndorf. „Ein breites Bewerberfeld wäre doch nur gut für die Stadt“, sagte die Stadträtin. Ihrer Meinung schlossen sich auch Marika Kessler und Werner Intlekofer an.

Bürgermeister Michael Scharf gab dazu bekannt, dass der Stadt bei der Form der Ausschreibung die Hände gebunden seien. Man könne den Text nur so verfassen, wie es das Gesetz vorschreibt, ein Werbeblock für Bonndorf sei von daher nicht möglich. Letztlich entschied sich das Gremium dann mehrheitlich dafür, sich auf den Staatsanzeiger zu beschränken. Ein Bürgermeisterkandidat hat bereits deutlich gemacht, dass er seine Bewerbung einreichen wird. Michael Scharf zeigte sich zuversichtlich, dass es noch einige weitere Kandidaten und Kandidatinnen geben wird.

Trotz der Corona-Pandamie will die Stadt dann auch eine öffentliche Kandidatenvorstellung durchziehen. Diese soll am 14. April um 19.30 Uhr in der Stadthalle Bonndorf stattfinden. Je nachdem, wie bis dahin die Pandemie-Vorschriften aussehen, könnte man sich vorstellen, die Veranstaltung online abzuhalten. In der Vorstellungsrunde sollen die Bewerber die Möglichkeit erhalten, ihre Vorstellungen vorzutragen und Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zu beantworten.

Gemeindewahlausschuss

Ein Beschluss wurde auch über die Bildung des Gemeindewahlausschusses gefasst. Diesem gehören demnach an: Vorsitzender Michael Scharf, Stellvertreter Ingo Bauer, Beisitzer Tilman Frank und Gernot Geng, stellvertretende Beisitzer Harald Hien und Monika Spitz-Valkoun. Zum Schriftführer wurde Harald Heini (Stellvertreter Florian Rogg) bestellt.