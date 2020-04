von Stefan Limberger-Andris

Die Erhebung der Kindergarten- und Tagesstättengebühren in Bonndorf und Wutach wird ab April bis auf weiteres ausgesetzt. In beiden Kommunen wurden die März-Gebühren bereits eingezogen.

In Bonndorf wurden Gebühren auch für die Betreuung in der verlässlichen Grundschule ausgesetzt. Die kommunalen Gemeinderatsgremien werden nach der Corona-Krise entscheiden müssen, ob und inwieweit sie auf die Gebühren verzichten. Davon hängt wiederum ab, ob die Kommunen beziehungsweise die kirchlichen Träger der Kindergärten in den Genuss einer Soforthilfe des Landes kommen.

Bonndorf

In den drei Bonndorfer Kindergärten Flohkiste, Martinstraße und Obertal, dem Kindergarten Wellendingen und dem Kindergarten Gündelwangen (Spielstube) sowie der Kindertagesstätte Wunderfitz – alles kommunale Einrichtungen (siehe Infobox) – wurden die Gebühren für den März bereits eingezogen, ab April gelte eine vorläufige Aussetzung der Gebühren, bestätigte Harald Heini, Hauptamtsleiter der Stadt Bonndorf, im Gespräch.

Der Gemeinderat werde, wenn er wieder tagen darf, entscheiden, ob die Stadt und auf wie viel dieser ausgesetzten Gebühren sie verzichten wird. Das gleiche gelte für die verlässliche Grundschulbetreuung am Bildungszentrum Bonndorf. Andere von der Verwaltung erhobenen städtische Gebühren bleiben dagegen bestehen, betonte Harald Heini.

Wutach

Träger des Kindergartens St. Josef Ewattingen ist, im Gegensatz zu Bonndorf, die katholische Kirche. Diese zieht auch die Kindergartengebühren ein. In Abstimmung mit der Gemeinde habe der kirchliche Träger entschieden, die Erhebung der Gebühren vorerst auszusetzen, bestätigte auf Anfrage Mario Isele, Sachgebietsleiter Geschäftsführung Kindergarten der Verrechnungsstelle katholischer Kirchengemeinden mit Sitz in Stühlingen. Auch in Wutach werde der Gemeinderat eine Entscheidung treffen müssen, wie nach der Krise verfahren wird.

Die Verrechnungsstelle werde sich in der Gebührenfrage den Beschlüssen der Gemeinderatsgremien der Kommunen, in denen katholische Kindergärten betrieben werden, anschließen. Überlegenswert sei, ob die März-Gebühren zurückerstattet werden oder im Monat nach Krisenende darauf verzichtet wird, diese zu erheben, macht sich Mario Isele Gedanken. Er gehe davon aus, dass die kirchlichen Träger der Kindergärten in den Genuss der Landesunterstützung kommen werden.

In der Grundschule Ewattingen sei normalerweise die Betreuung bis Ende der sechsten Schulstunde durch Lehrer beziehungsweise das Jugendbegleiterprogramm der Gemeinde gesichert, bestätigte Arnold Hettich, Leiter des Rechnungs- und Hauptamts auf Anfrage.

Soforthilfe

Das Land Baden-Württemberg gab eine Soforthilfe für Kommunen zur Unterstützung von Familien bekannt. Land und Kommunen übernehmen die Einnahmeausfälle in gemeinsamer Verantwortung, heißt es in einer Mitteilung. Dazu stellt das Land den Kommunen im April eine Soforthilfe in Höhe von 100 Millionen Euro zur Verfügung. Vorgesehen ist, dass sich das Land an den Kosten beteiligt, wenn unter anderem Städte und Gemeinden im März und April aufgrund der Schließung von Kindergärten und Betreuungseinrichtungen auf die Erhebung von Elternbeiträgen verzichten. Auch die Beiträge für Kindertagesstätten der freien Träger bis zur Höhe des kommunalen Satzes sollen erstattet werden.