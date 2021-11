von Stefan Limberger-Andris

Hintergrund seien die stark steigenden Corona-Infektionszahlen, bekräftigte der Bürgermeister das verantwortungsvolle Handeln der Gemeindeverwaltung. Er gehe davon aus, dass die Gemeinde in naher Zukunft einen passenden Rahmen finden werde, die Halle einzuweihen.

Bereits viele Zusagen

Bereits in der vergangenen Woche sei verwaltungsintern diskutiert worden, ob die Veranstaltung tatsächlich durchgeführt werden sollte. Schließlich sei man zum Entschluss gekommen, die Veranstaltung abzusagen. Dies auch nicht zuletzt deshalb, weil es für niemanden nachvollziehbar gewesen wäre, wenn einerseits geladene Vertreter aus Politik und Verwaltung Maßnahmen gegen die Verschärfung der pandemischen Entwicklung predigten, andererseits aber dann an einer solchen Veranstaltung wie in Wutach geplant, teilnehmen.

Kreis Waldshut Impf-Offensive im Landkreis Waldshut: Drei weitere Mini-Impfzentren in Lauchringen, Häusern und Bonndorf Das könnte Sie auch interessieren

Dies wäre absolut das falsche gesellschaftliche Signal gewesen, so Christian Mauch. Zugesagt hatten bereits die Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter und Felix Schreiner, sowie Landtagsabgeordneten Daniela Evers, Landrat Martin Kistler und Markus Weißer als Vertreter des Regierungspräsidiums Freiburg. Ein Gebäude wie die Wutachhalle sei ein Ort der Zusammenkunft für Sport, Breitenkultur, Kleinkunst und die Gemeinschaft im Ort sowie auch überregional. Dies sei allein schon durch die Zusage solch hochrangiger politischer Vertreter deutlich geworden, so Christian Mauch. Der Bürgermeister rechnet mit weiteren Verschärfungen der Corona-Verordnung des Landes zur Wochenmitte. Christian Mauch schätzt die derzeitige pandemische Entwicklung als dramatisch ein, Menschen erkrankten, Beschäftigte in Pflegeberufen seien am Limit.

Zunächst große Sicherheit

Die Gemeindeverwaltung sei ursprünglich die Einweihungsfeier mit großer Planungssicherheit angegangen, betonte Christian Mauch. Zahlreich Zusagen der mehr als 100 ausgegebenen Einladungen seien im Rücklauf, kirchlicher Segen sei durch die Zusage von Pfarrer Fabian Schneider und dem Pfarrerehepaar Ina und Mathias Geib gesichert gewesen. Der Musikverein Ewattingen habe sich auf ein musikalisches Rahmenprogramm vorbereitet, die Bewirtung sollten der Sportverein Ewattingen, der Skiclub Ewattingen und der Hallenbadbetreiber Pooltrend gegenseitig abstimmen.

Bauliche Anstrengungen

In den vergangenen Wochen hatte es große Anstrengungen gegeben, die Gewerke zur Hallensanierung noch rechtzeitig vor der geplanten Einweihungsfeier weitestgehend unter Dach und Fach zu bringen. Dies gelinge auch bis zum Wochenende – trotz der Absage, erläuterte Christian Mauch weiter. Dies haben Handwerksbetriebe trotz Einschränkungen durch die Pandemie und globale Lieferengpässe für Baumaterialien, beim reibungslosen Ablauf der Erweiterung und Sanierung der Wutachhalle möglich gemacht. Das Ergebnis könne sich mehr als sehen lassen. Er, Christian Mauch, sei zuversichtlich, dass die Gemeinde in naher Zukunft einen passenden Rahmen finden werde, um das Geschaffene zu würdigen und um die neue Halle der Öffentlichkeit vorzuzeigen.

Wünsche für Belegung

Die Wutacher Vereinswelt habe bereits ihre Wünsche zum Belegungsplan 2022 an die Verwaltung geschickt, freut sich Christian Mauch mit positivem Blick in die Zukunft. Auch die vom Gemeinderat vor kurzem beschlossene, finanziell angepasste Entgeltordnung sei akzeptiert. Mit Hans-Rainer Hemken habe die Verwaltung einen Hausmeister gefunden, der sich um das Schmuckstück der Gemeinde kümmern wird.

Abhängig von Corona-Verordnung

Im Dezember diesen Jahres stehe, vorausgesetzt die angekündigte neue Corona-Verordnung lasse dies zu, die Halle für den SV Ewattingen, den Musikverein und den Skiclub zur Verfügung – soweit diese den sportlichen Betrieb verordnungskonform überhaupt aufrechterhalten möchten. Fest eingeplant sei derweil der DRK-Blutspendetermin am Freitag, 10. Dezember, von 15.30 bis 19.30 Uhr.