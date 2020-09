von Martha Weishaar

Kirchengebäude sind seit alters her nicht allein Gebetsräume, sondern auch Heimstätten für Kulturgüter. Um solcherlei sakrale Kultur zu erhalten oder neu zu installieren sucht die Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach derzeit Sponsoren. Konkret geht es um den Wiedereinbau der alten Kanzel in die Stadtkirche, die Restaurierung zweier Gemälde, die ursprünglich den dortigen, ersten Altar zierten, die Finanzierung einer neuen Altareinrichtung für die Schlosskapelle sowie die Anschaffung einer Figur für die Wolfgangkapelle in Ewattingen.

Kanzel ist noch gut erhalten

Dass er auf den Gedanken kam, die einstige Kanzel wieder in der Kirche zu installieren, hänge damit zusammen, dass man den derzeitigen Lagerraum der Kanzel im Dachgeschoss des Pfarrhauses für die Einrichtung eines zentralen Archivs der Seelsorgeeinheit benötige.

Die Kanzel mitsamt Schalldeckel ist noch wunderbar erhalten und soll wieder in der Peter- und Paul-Kirche installiert werden. Pfarrer Fabian Schneider hofft auf Sponsoren für dieses Projekt. | Bild: Martha Weishaar

„Alle Teile der Kanzel sind noch vorhanden. Das Holz ist sehr gut erhalten und die Bilder der vier Kirchenlehrer, welche die Kanzel zierten, sind ebenfalls noch vorhanden. Sie befinden sich im Paulinerheim“, erklärt Fabian Schneider. Das Denkmalamt habe auf seine Pläne bereits „sehr positiv“ reagiert, zumal man beim Betrachten des Kirchenraumes spüre, dass da etwas fehle. „Diese Kanzel ist kein Fremdkörper.“

Entfernt wurde sie im Rahmen der Innenrenovierung zwischen 1972 und 1974. Alternativ müsste ein neuer Lagerraum für die Kanzel, deren Aufgang sowie die ebenfalls raumgreifenden Kommunionbänke gefunden werden. Ob und wie häufig die Kanzel künftig genutzt würde, wisse er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Er könne sich das bei einer etwaigen Einweihung oder zu ausgesuchten Anlässen vorstellen, aber sicher nicht regelmäßig.

„Eine Kanzel ist etwas historisches und gehört zur Kirche. In vielen Kirchen wurden Kanzeln nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gar nicht abgebaut“, führt der Pfarrer weiter aus. Bei den wenigen Anlässen, an denen er im Verlauf seines Wirkens als Pfarrer von einer Kanzel gesprochen habe, habe er sich jedenfalls näher bei den Gottesdienstbesuchern gefühlt als vom Altar aus. Die zentralere Lage einer Kanzel sowie deren Schalldeckel führen überdies dazu, dass man ohne Lautsprecher gut verstanden werden kann.

Eine Sitzreihe muss weichen

Sollte die Kanzel wieder installiert werden, würde gleichwohl eine Sitzreihe in der Kirche entfernt werden müssen. Darin sieht Fabian Schneider insofern kein Problem, als man im Zuge der anstehenden Neugestaltung des Kirchplatzes den barrierefreien Seiteneingang sowieso großzügiger gestalten möchte, um Rollstuhl- oder Rollatorfahrern oder Eltern mit Kinderwagen Erleichterung zu verschaffen. Er könne sich sogar eine automatische Türöffnung am Seiteneingang vorstellen. „Die Kirche ist auch außerhalb der Gottesdienste gut frequentiert. Dann gibt es niemanden, der einem eventuell die Tür aufhält.“

Zwei Altarbilder restaurieren

Ein weiteres Anliegen ist Fabian Schneider die Restaurierung zweier Altarbilder der Mannheimer Künstlerin Amalie Bensinger, welche den ersten Altar der in den 1840er Jahre erbauten Kirche schmückten. Durch die Anfrage eines Biografen der Künstlerin sei er vor kurzem auf die Werke aufmerksam geworden. Während die gut erhaltenen Gemälde von Josef und Maria an der Rückwand der Kirche angebracht sind, wurden die Bilder von Petrus und Paulus im Dachgeschoss des Pfarrhauses aufbewahrt.

Beide Gemälde sind beschädigt und sollten restauriert werden. Das fünfte Werk der Künstlerin, ein Christusbild, ist verschollen. Nach ihm wird gesucht. Entfernt wurden die Bilder im Jahr 1893, als im Zuge der Innenausschmückung der Kirche der ursprüngliche Altar durch einen neuen ersetzt wurde. Der Kostenvoranschlag für die Restaurierung der beiden Gemälde beläuft sich auf 13.000 Euro.

Pläne für Schlosskapelle

Auf 25.000 Euro taxiert ist hingegen der Kostenvoranschlag des Ortenauer Künstlers Armin Göhringer für Altar, Kreuz sowie Ambo in der Schlosskapelle. Die Initiative „Mir vo do“, welche sich der Ausgestaltung des Stadtgartens sowie der Schlosskapelle angenommen hat, stellte den Kontakt zu dem Künstler her. Das Ordinariat habe für die Vorschläge des Künstlers „grünes Licht“ signalisiert.

Die kleine Kapelle werde häufig bei Taufen, Hochzeiten oder ähnlichen Feiern sowie Gottesdiensten genutzt. Ein Versuch, sie tagsüber geöffnet zu lassen, sei jüngst allerdings ziemlich ernüchternd gewesen. „Im Altarraum brannten viele Kerzen, das war nicht ganz ungefährlich. Wenn wir die Kapelle öffnen, müssen wir einen sicheren Weg finden und verhindern, dass es zu Verschmutzung oder Vandalismus kommt.“

Figur für Bruderhofkapelle

An der Bruderhofkapelle in Ewattingen möchte die Kirchengemeinde eine bislang leere Nische über dem Eingang mit einer Figur schmücken, die es künftig auch vor Verwitterung oder gegen Diebstahl zu schützen gilt. Unter Leitung des Ewattinger Pfarrgemeinderates Udo Huber wurden für den Erhalt der Kapelle in der Vergangenheit hunderte Stunden ehrenamtlicher Arbeit aufgewendet. Dieses außergewöhnliche Engagement will Fabian Schneider unter anderem mit der Spende einer Figur würdigen.

Finanzielle Unterstützung

Wer sich frühzeitig bereit erkläre, eines dieser Projekte finanziell zu unterstützen, könne, je nach Höhe der Spende, durchaus auch mitentscheiden, wie die Spende verwendet werde, stellt der Pfarrer in Aussicht. Er sei sich durchaus bewusst, dass viele Menschen gerade in der momentanen Lage drängendere Sorgen haben.

Dennoch würde er es sehr begrüßen, wenn diese ausgesuchten Kulturgüter mittels Spenden von Privatleuten oder auch Firmen erhalten beziehungsweise neu errichtet werden könnten, sagt Pfarrer Fabian Schneider im Gespräch mit der Zeitung. Ausdrücklich verweist er in dem Zusammenhang darauf, dass die Kirchengemeinde ungeachtet dessen caritativen Aufgaben nachkommt und Bedürftige unterstützt. „Wer in Not ist, kann sich jederzeit bei uns melden und wo wir helfen können, tun wir das auch“, macht er deutlich.