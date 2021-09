von Martha Weishaar

Leonie Spitz aus Bonndorf brennt seit jeher für Naturwissenschaften. Schon im Kindergarten wollte sie lieber in der Bau- als in der Puppenecke spielen – und stieß deshalb auf Widerstände, weil das für Mädchen nicht üblich ist. „Bereits in Kindergärten und Grundschulen werden Stereotypen festgezurrt, die ein riesiges Potenzial verschwenden“, kritisiert die junge Frau gängige Normen. Nur zu gerne hätte sie als Kind etwa das Schnitzen gelernt. Stattdessen konnte sie im Alter von vier Jahren stricken und bekam mit acht Jahren ihre erste Nähmaschine.

Die Serie Kaum eine Entscheidung machen sich junge Menschen so schwer wie die Wahl ihres künftigen Berufes. Mal fehlt es am Vorstellungsvermögen, sich einen Beruf konkret auszumalen, mal schränken lokale Gegebenheiten die Auswahl ein. 325 anerkannte Ausbildungsberufe gibt es derzeit in Deutschland. Außerdem stehen mehr als 20.000 Studiengänge zur Auswahl. Diese Zeitung fragt bei jungen Menschen nach, wie sie ihren Traumberuf gefunden haben und was sie daran fasziniert.

Derweil verschlang sie förmlich Kinder-Wissenschaftsmagazine und bereits im Grundschulalter kristallisierte sich ihr Wunschberuf heraus: Astronautin. Ihre Begeisterung für Naturwissenschaften setzte Leonie Spitz mit dem Physikstudium konsequent um, obwohl sie den Physikunterricht am Kolleg in St. Blasien eher langweilig fand. Wäre es nach dem Wunsch ihrer Eltern gegangen, hätte sie Medizin studiert. Zumal sie mit dem Notendurchschnitt von 1,0 im Abitur beste Voraussetzungen dafür hatte.

Als Physikerin ist Leonie Spitz eine von wenigen Frauen in einem überwiegend von Männern beherrschten Berufsumfeld. Das sollte sich ändern, mit alten Geschlechts-Stereotypen aufgeräumt werden. | Bild: Martha Weishaar

„Während eines Sozialpraktikums in England wurde mir immer klarer, dass ich nicht Ärztin werden wollte. Zumal es nicht sinnvoll ist, 300.000 Euro für ein Medizinstudium aufzubringen, wenn man von vorn herein weiß, dass man gar nicht in diesem Beruf arbeiten möchte“, schildert die 27-Jährige ihre Abwägungen. Also studierte sie an der Technischen Universität München Physik. Zur Masterarbeit zog sie für ein halbes Jahr nach Japan. Dort lernte sie eine andere Kultur des kollegialen Miteinanders kennen. „Der Umgang war respektvoll, distanziert und professionell. In Japan wird in der Forschung mehr kollaboriert als hierzulande, wo viel mehr in Eigenverantwortung geschieht. Dabei kommen mir vor allem in Diskussionen mit anderen die besten Ideen“, bringt die Physikerin wesentliche Unterschiede auf den Punkt.

Die Arbeit

Seit einem Jahr promoviert Leonie Spitz am Paul-Scherrer-Institut in Villigen (Schweiz). Dort erforscht sie, vereinfacht gesagt, magnetische Strukturen, was im Falle eines Durchbruchs in der Festplattentechnik Anwendung finden könnte. Wobei ihr ausgerechnet Elektromagnetismus nie leicht fiel. „Es reizt mich umso mehr, etwas zu erforschen, das für mich schwer begreifbar ist. Das, was ich am wenigsten kann, begeistert mich am meisten. Grundlagenforschung bedingt hohe Frustrationstoleranz. Man muss für die Sache brennen. Nur so ist es auszuhalten, dass man keine schnellen Erfolge hat. Genau in dem Moment, indem man den Durchbruch geschafft zu haben glaubt, muss man oft erkennen, dass man wieder falsch lag“, fasst die Physikerin ihre Forschertätigkeit zusammen.

Die Anderen

Die meisten ihrer Kommilitonen wechselten nach dem Studium in die Industrie, wo sichere Arbeitsplätze und gute Entlohnung winken. Die Fortführung der akademischen Laufbahn geht hingegen mit geringer Bezahlung und minimaler Jobsicherheit einher. In Deutschland werden für Doktoranden so gut wie keine Vollzeitstellen angeboten, obwohl der Leistungsdruck mit bis zu 60-Stunden-Wochen nicht minder ist. Das allein war jedoch nicht der Grund für ihren Wechsel in die Schweiz.

Kein Luxus

Vielmehr lag es am Themengebiet, dass sich Leonie Spitz für das PSI entschied. Geld spielte die geringste Rolle bei ihren bisherigen Entscheidungen. „Man sollte sich seinen Beruf so aussuchen, dass man sich vorstellen kann, ihn im Idealfall ein ganzes Leben lang mit Begeisterung auszuüben“, sagt die junge Frau. „Ab einer bestimmten Menge, macht mehr Geld sowieso nicht glücklicher. Mein Handy ist acht Jahre alt, ich brauche weder Schmuck noch mehr Klamotten oder ein tolles Auto. Ich bin wohl ein schlechter Konsument. Mir sind vor allem qualitativ gutes Essen, ein gutes Fahrrad und eine gute Matratze wichtig. Das bedeutet für mich Lebensqualität, für die ich gerne Geld ausgebe.“

Stereotypen

Am meisten stört sich Leonie Spitz daran, dass so wenige Frauen naturwissenschaftlich-technische Berufe ergreifen. Nur zehn Prozent aller Physikstudenten sind Frauen. „Männer und Frauen sind gleichermaßen intelligent. Wenn aber nur zehn Prozent aller Physiker Frauen sind, bedeutet das, dass 40 Prozent aller Physiker nicht intelligent genug sind“, schlussfolgert sie daraus. Auch in ihrem jetzigen Arbeitsumfeld ist sie unter sieben Kollegen die einzige Frau. „Frauen sind in der Forschung wichtig, Ziel sollte die Gleichbehandlung sein. Es sind überholte Stereotypen, dass Mädchen bestimmte Dinge besser können als Jungs oder umgekehrt. Vielmehr fehlt es an Vorbildern, die zeigen, dass es auch anders geht.“

Frauenquote

Keine Lösung sieht sie in der Frauenquote. Die Debatte darüber rücke die tatsächliche Leistung in den Hintergrund und schüre Differenzen. „Als Quotenfrau fühlt man sich unwillkommen, zumal wenn unterstellt wird, dass man allein wegen des Geschlechts leichter eine Stelle bekommt. Jede Art von Sonderbehandlung grenzt aus, manchmal sogar das sprachliche gendern. Männer sind häufig von Frauen im beruflichen Umfeld verunsichert. So wichtig die #Metoo-Debatte ist, sollten Fehler, die im Umgang miteinander gemacht werden, besprochen werden und nicht das Karriereende bedeuten. Wir sollten dahin kommen, dass Männer genauso Geburtshelfer werden können wie Frauen Ingenieur“, fordert sie. Will sie immer noch Astronautin werden? „Nein. Touristisch ist das für mich gar kein Thema und beruflich passt es nicht mehr.“ Die 27-Jährige bleibt bodenständig, sie wandert gern, fährt Rad und spielt Klavier, um ihren Ausgleich zum Beruf zu finden.