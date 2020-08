Beide Eltern waren dagegen, als Hildegard und Willi Strittmatter vor 65 Jahren heiraten wollten. Seine Mutter hätte am liebsten eine Großbäuerin auf ihrem Hof gewusst, ihre Eltern konnten nicht verstehen, weshalb die Tochter ausgerechnet auf einen Bauernhof heiraten wollte. Kennengelernt hatten sie sich bei einer Fastnachtsveranstaltung im Gündelwanger „Lamm“, holten dort sogar mal einen ersten Platz bei einem Tanzwettstreit. Das Liebespaar setzte sich gegen den Willen der Eltern durch, feierte in der Gündelwanger Kirche Hochzeit und wurde in einer Prozession in das damalige Gasthaus „Kranz“ geleitet.

Wo sich das Leben abspielt

Der Gündelwanger Musikverein, in dem Willi Strittmatter 28 Jahre lang mitspielte, begleitete den Hochzeitstag. „Wir hatten eine wunderbare Hochzeit“, blickt das betagte Paar am 20. August, am Fest der eisernen Hochzeit, zurück. Das mit dem Bauernhof war schon bald perdu, denn den übernahm damals Willi Strittmatters längst verstorbene Schwester mit ihrem Mann. Hildegard und Willi Strittmatter zogen nach Bonndorf, wo sie seit rekordverdächtigen 56 Jahren dieselbe Wohnung in einem Haus der Baugenossenschaft in der Hebelstraße bewohnen. Dort wuchsen ihre beiden Töchter auf, dort spielt sich heute noch das Familienleben ab, wenn die Töchter, Schwiegersohn, drei Enkel und ein Urenkel zu Besuch kommen.

Vieles unter einen Hut gebracht

Willi Strittmatter blickt gelegentlich zurück, wie er einst mit dem Fahrrad nach Bonndorf fuhr, um seine Braut um 22 Uhr von ihrer Spätschicht bei der Firma Richter abzuholen. Später wechselte Hildegard Strittmatter zu Dunkermotoren, schaffte es über Jahrzehnte hinweg, Berufstätigkeit, Haushalt, Kindererziehung sowie die Pflege ihrer halbseitig gelähmten Mutter zu vereinbaren. Einzig für die Landfrauen blieb ein bisschen freie Zeit. Willi Strittmatter hat derweil als fröhlicher Postbote einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Berufsbedingt engagierte er sich in der Postgewerkschaft, pflegte auch nach der Pensionierung kameradschaftliche Kontakte mit Kollegen und war überdies Gründungsmitglied des Postsportvereins. Jahrzehnte sang er im Kirchenchor mit, zuerst in Gündelwangen, später in Bonndorf.

Fahrt in Postkutsche

Mittlerweile ist es ruhig geworden im Alltag des Jubelpaars, und das stimmt beide traurig. Ihr Kartenclub hat sich aufgelöst, die regelmäßigen Treffen mit befreundeten Rentnern finden nicht mehr statt und den Postlerstammtisch gibt es nicht mehr. Weder Töchter noch Enkel wohnen noch hier. Im Alter von 87 und 88 Jahren sind Strittmatters manchmal auf fremde Hilfe angewiesen. Umso schöner sind die Erinnerungen. „Gott sei Dank haben wir so vieles unternommen“, sagt das Paar. Und denkt dabei vor allem an die Überraschung zum 45. Hochzeitstag. In einer Postkutsche wurden sie vor 20 Jahren vom Bonndorfer Schloss nach Waldshut gefahren, wo sie mit großem Bahnhof begrüßt wurden. „Wir bekamen sogar historische Kleider verpasst, ich musste einen riesigen Hut tragen und fühlte mich wie Königin Elisabeth, als wir an den vielen Leuten vorbeifuhren und ihnen zuwinkten“, schwärmt Hildegard Strittmatter. Wie ist es ihr und ihrem Mann gelungen, so lange Zeit in Harmonie und Glück zu bewahren? „Man muss miteinander reden, sich über alles aussprechen und auch mal in Kauf nehmen, wenn etwas nicht passt“, lautet ihr Tipp für ein gutes Eheleben.