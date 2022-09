von Friedbert Zapf

In der Nähe der Dietfurter Brücke standen ehemals eine Getreidemühle und etwas entfernt ein Gipswerk, das mit dem selbst erzeugten Strom versorgt wurde. Wer von Bad Boll flussaufwärts wandert, erreicht nach eineinhalb Kilometern die Dietfurter Brücke. Bei diesem Bauwerk handelt es sich um die einzige befahrbare Brücke in der Schlucht zwischen Wutachmühle und Schattenmühle.

Die Serie Etwa 80.000 Menschen durchwandern jedes Jahr die Wutachschlucht. Doch schon vor dem Einsetzen des Wanderbetriebs im Jahr 1905 herrschte reges Leben in der Schlucht. Der Mensch nutzte die regenerative Energie Wasserkraft, und die Wutachschlucht war Wirtschaftsraum. Diese Zeitung begibt sich in einer Serie auf Spurensuche nach zahlreichen verschwundenen Mühlen, Kraftwerken und Gasthäusern.

Das hat seinen historischen Grund: Dietfurt bedeutet Volksfurt. Hier war einst ein wichtiger Übergang über die Wutach, die Brücke ist erstmals 1614 erwähnt. Sie war vor allem bedeutend für Getreidetransporte von der Baar – vom Löffinger Fruchtmarkt ging das Getreide über diese Brücke auch in die Schweiz. Bereits 1424 gab es hier eine Mühle, 1879 schreibt Samuel Pletscher: „Hier ist eine Fruchtmühle, die hauptsächlich für Reiselfingen arbeitet. Aus einem hölzernen, thurmartigen Verschlag führt ein Drahtseil vom Mühlengebäude zum Wohnhaus hinüber, wo es über ein an der Front angebrachtes Rad gezogen und zur Transmission der bewegenden Kraft verwendet wird.“

Die Überreste des „elektrischen Gipswerks“ des Oscar Velten zeugen von unternehmerischem Engagement in der Wutachschlucht zu Anfang des 20. Jahrhunderts (Bild links). Vor wenigen Jahren dienten die Gebäude in einem Tatort als unheimliche Kulisse. | Bild: Friedbert Zapf

1882 erwarb Julius Vogt das Anwesen, der Gebäudebestand umfasste das Wohnhaus, die Mühle und eine Beimühle mit Hanfreibe. Zur Landwirtschaft gehörten acht Hektar Acker und Wiesen und außerdem 18 Hektar Wald. Als Julius Vogt in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, verkaufte er das Anwesen 1905 an die Staatsforstverwaltung. In der „Schwarzwälder Zeitung“ inserierte Julius Vogt im Januar 1906, er verkaufe „wegen Geschäftsaufgabe Mühleneinrichtungsgegenstände“. Dazu gehörten zwei neue Wasserräder, drei komplette Mahlgänge, ein Gerbgang, vier Wagen, ein „Chaisen- und ein Rennschlitten“ und außerdem vier neue Pferdegeschirre.

Die Forstverwaltung ließ die Mühlengebäude abbrechen und forstete die Wiesen teilweise auf. Das 1834 gebaute zweistöckige Wohnhaus blieb erhalten und wurde bis 1937 als Forsthaus für den Revierleiter des Dienstbezirks Dietfurt genutzt. Danach wohnten Waldarbeiter im Gebäude. Dann meldete die örtliche Tageszeitung am 4. Juni 1971: „Gestern, Freitag, fiel in den Morgenstunden das Waldarbeiterhaus in Dietfurt einem Feuer zum Opfer. Zur Zeit des Brandausbruchs war Frau Leber mit den fünf Kindern im Haus, ihr Mann Werner war bereits zur Arbeit gegangen. Es gelang nur, das lebende Inventar zu retten, das sonstige Hab und Gut wurde vernichtet.“

Wer über die Brücke geht und dem Dietfurtweg 300 Meter folgt, stößt linker Hand auf ein rätselhaftes Gemäuer. Es sind die Überreste eines „elektrischen Gipswerks“. Der schillernde Geschäftsmann Oscar Velten hatte 1919 die Wutachindustrie GmbH gegründet und mit dem Bau begonnen. Im Juli 1921 erteilte das Bezirksamt nachträglich eine Genehmigung – mit einigem Bauchweh, denn die Pläne zeugten von „geringem technischen Können“.

Das Wasser wurde über eine längere Strecke vom Boller Bach zugeleitet. Oben, beim heutigen Nasslager, war das Wasserschloss; von dort stürzte das Wasser in einer Druckleitung auf die kleine Peltonturbine. Mit dem erzeugten Strom wurde der gemahlene Gips aus dem benachbarten Gipsbruch in vier Brennöfen gebrannt. Oscar Velten hatte sich sein „Elektrisches Gipsbrennverfahren“ angeblich sogar patentieren lassen.

Als lukrative Nebennutzung wollte Oscar Velten das Dorf Boll mit Elektrizität versorgen. Aber als im September 1922 der erste Strom floss, sprühten im Dorf die Funken. Fehlerhaft und dilettantisch habe man das Ortsnetz und die Hausanschlüsse installiert, befand das Bezirksamt. Und da Gefahr für Leib und Leben durch Kurzschlüsse bestand, stellten Gendarmen den Strom ab.

Nach zwei Jahren, im Herbst 1924, war das Unternehmen zahlungsunfähig. Zwei Freiburger Geschäftsleute erwarben die Konkursmasse, aber der Kaufvertrag platzte, da einer der Beiden überraschend verhaftet wurde. In der Folge übernahm die Gemeinde Boll das Elektrizitätswerk. 1928 kam mit dem Anschluss an das Kraftwerk Laufenburg das endgültige Aus für die Industrieanlage. Übrigens: Das Gemäuer diente im TV-Krimi „Goldbach“ von 2017 aus der Tatort-Reihe als Kulisse.