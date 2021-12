von Juliane Kühnemund

Der Gemeinderat Bonndorf stimmte in seiner jüngsten Sitzung einer Erhöhung der Friedhofs- und Bestattungsgebühren zu. Diese Gebührenerhöhung war im Grunde genommen bereits im Vorjahr angekündigt worden, hatte die Stadt doch rund 775.000 Euro in die Sanierung der Friedhofshalle investiert, wodurch die jährlichen kalkulatorischen Kosten, wie zum Beispiel Abschreibungen, um rund 50.000 Euro erhöht haben. Hinzu kommt, dass die Anzahl der „relativ“ günstigen Urnenbeisetzungen in den letzten Jahren gestiegen ist, die Zahl der Erdbestattungen hingegen gesunken.

Bonndorf Wie eine Wundertüte: Besuch im Bonndorfer

Secondhandkaufhaus Das könnte Sie auch interessieren

Somit wurden weniger Gebühren eingenommen bei etwa gleichen Fixkosten. Wie Rechnungsamtsleiter Nikolaus Riesterer in der Sitzung erläuterte, ist dadurch auch der Kostendeckungsgrad im Bestattungswesen gesunken. Dieser liegt in den umliegenden Gemeinden durchschnittlich bei rund 60 Prozent, in Bonndorf ist er im Rechnungsjahr 2020 auf 44 Prozent gesunken.

Bonndorf Klinikbetten wegen Corona knapp: Ein Bonndorfer macht bittere Erfahrung Das könnte Sie auch interessieren

„Auch wir streben einen Kostendeckungsgrad von rund 60 Prozent an, machte der Kämmerer deutlich, weswegen er eine umfangreiche Neukalkulation der Bestattungs- und Grabgebühren erstellt hat. Datenbasis waren die Planzahlen des Haushalts 2022 und die durchschnittlichen Bestattungsfälle und Grabkäufe der Jahre 2018 bis 2020. Nikolaus Riesterer schickte im Vorfeld der Beratung im Gremium gleich vorweg, dass die höchstmöglichen Gebührensätze auch nach der Erhöhung bei weitem nicht erreicht werden.

Grafenhausen Silberstreifen am Horizont: Finanzplanung gibt mit sattem Plus Anlass zur Freude Das könnte Sie auch interessieren

Bestattungsgebühren: Die Bestattung von Personen über 6 Jahre soll künftig 700 Euro kosten (bisher 500 Euro). Die höchstmögliche Gebühr würde 1737 Euro betragen. Die Kosten für die Bestattung im Urnen-Erdgrab steigen ebenfalls um 200 Euro, von bisher 100 auf jetzt 300 Euro (höchstmögliche Gebühr 628 Euro). 90 Euro mehr wird künftig die Bestattung in Urnenstelen kosten, nämlich 150 Euro (höchstmögliche Gebühr 252 Euro).

Die Bestattung von Personen über 6 Jahre soll künftig 700 Euro kosten (bisher 500 Euro). Die höchstmögliche Gebühr würde 1737 Euro betragen. Die Kosten für die Bestattung im Urnen-Erdgrab steigen ebenfalls um 200 Euro, von bisher 100 auf jetzt 300 Euro (höchstmögliche Gebühr 628 Euro). 90 Euro mehr wird künftig die Bestattung in Urnenstelen kosten, nämlich 150 Euro (höchstmögliche Gebühr 252 Euro). Gräberkauf: Beim Gräberkauf wurde die Gebühr jeweils um 300 Euro erhöht, sie liegt jetzt bei Urnengräbern bei 600 Euro, bei einem Reiheneinzelgrab bei 800 Euro.

Beim Gräberkauf wurde die Gebühr jeweils um 300 Euro erhöht, sie liegt jetzt bei Urnengräbern bei 600 Euro, bei einem Reiheneinzelgrab bei 800 Euro. Weitere Kosten: Für die Bereitstellung von Sargträgern fällt künftig ein Betrag von 45 Euro pro Person an, bislang 40 Euro. Der Zuschlag für Bestattungen am Samstag beträgt 30 Prozent. Berechnet wird auch die Nutzung der Leichenhalle mit pauschal 200 Euro für drei Tage (bislang 100 Euro). Nikolaus Riesterer führte dann auch noch Beispiele an, wie hoch die Mehrkosten nach der Gebührenerhöhung bei einer Beisetzung ausfallen. Anhand dieser Berechnungen müssen die Angehörigen künftig mit Mehrkosten in Höhe von etwa 600 bis 655 Euro für eine Bestattung rechnen.

Kreis Waldshut Erste Impftermine für Kinder ab fünf Jahre im Kreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Rund um den Ratstisch war man sich einig, dass die Erhöhung gerechtfertigt ist. Dem Verwaltungsvorschlag wurde einstimmig zugestimmt. Gernot Geng lobte in diesem Zusammenhang auch die Arbeit der Friedhofsgärtner, zuständig ist Martin Sedlak (Flake), der einen super Job mache. Der Bonndorfer Friedhof habe einen guten Ruf, das sollte auch so bleiben, meinte Geng.