von Wolfgang Scheu

Es gibt Licht am Horizont für die Gastronomie. Die Außengastronomie soll nach den neuesten Beschlüssen von Bund und Ländern „frühestens 22. März“ wieder möglich sein. Auch der „Schwarzwaldhof Nicklas“ in Holzschlag ist dann wieder soweit. Vorausgesetzt, die Pächterfrage ist bis dahin geklärt. Wir waren mit Inhaber Stefan Forster auf einem Rundgang auf der „Baustelle“.

Der neue Arbeitsplatz für den nächsten Koch im „Nicklas“: Stefan Forster präsentiert die komplett renovierte Küche. | Bild: Wolfgang Scheu

Während vielerorts die Lichter im Zuge des Lockdown ausgingen, herrschte im Schwarzwaldhof Nicklas reger Betrieb, seit November geben sich die Handwerker die Klinke in die Hand. „Das 40-jährige Haus wird auf Vordermann gebracht“, erzählt Stefan Forster mit einem optimistischen Lächeln im Gesicht. Aus Freude am Gebäude mit dem lokalen Charme und der Region hat er in das Haus investiert. Und er hat noch einige Verbesserungen geplant im Hotel, das 1980 eröffnet wurde.

Waldshut-Tiengen So schmeckt die Welt auch in Corona-Zeiten: Hier die Zutaten für eine kulinarische Online-Reise voller exotischer Genüsse Das könnte Sie auch interessieren

Die Zeit wurde gut genutzt. Die Küche wurde komplett renoviert. Ein neuer Kühlbereich und viel Licht verbessern den Arbeitsplatz des nächsten Kochs im Nicklas. „Es war gar nicht so einfach, die vielen Vorschriften und Normen zu erfüllen“, berichtet Stefan Forster, der selbst bekundet, dass er nicht viel versteht vom Management eines Hotels, dafür „umso mehr Fachwissen als Gast hat“. Ein Teil der insgesamt zehn Hotelzimmer wurde quasi kernsaniert. Aus sechs der Zimmer wurden vier, so das Ergebnis der neuen Junior-Suiten mit großen separaten Bädern.

Allensbach Wenn der Gast nicht ins Restaurant darf, dann bringen wir das Restaurant eben zum Gast: Quiche nach Art des Seegarten-Restaurants Das könnte Sie auch interessieren

Die Bauarbeiten sollen Anfang April abgeschlossen sein, weitere Schritte will Stefan Forster mit den neuen Pächtern realisieren, sie sollen Mitspracherecht bekommen. Ein paar aussichtsreiche Besichtigungstermine gab es schon, doch die Pächtersuche ist noch nicht abgeschlossen. Eine Langfristigkeit wie in der Vergangenheit wäre wünschenswert. „Alfred und Brigitte Fichtel haben das Haus erfolgreich bis in den Ruhestand (Oktober 2020) geführt.

St. Blasien Gastronomie in Zeiten von Corona: Hier kommt das Essen per Post zum Gast Das könnte Sie auch interessieren

Das Nicklas war stets bekannt für seine hervorragende Küche und zusammen mit der benachbarten ‚Krone‘ soll Holzschlag als Vorzeigeort für Gourmet-Gastronomie erhalten bleiben“, so die Worte des „Profi-Gastes“ Stefan Forster, der sich verbunden fühlt mit Bonndorf und auch mit dem Nicklas. Die neuen Pächter sollen eine gastfreundliche und herzliche Atmosphäre schaffen. Er bietet dafür viel unternehmerische Freiheit und Gestaltungsspielraum.

Gastronomiebetrieb: Stefan Forster übernahm 2012 den „Schwarzwaldhof Nicklas“. 2017 folgte der Bau des Gästehauses mit geräumiger „Schwarzwald-Loft“.

Weiteres lesen Sie hier

schwarzwaldhof-nicklas.de