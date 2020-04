von sk

Das Jahresprogramm des Schwarzwaldvereins Bonndorf war kaum gedruckt, da fielen wegen der Corona-Krise bereits gemeinsame Wanderungen ins Wasser. Der Vorstand stellte sich die Frage, was er unternehmen soll, wenn die Mitglieder nicht zusammen wandern können. Für alle war schnell klar: Der Verein macht Bonndorf bunter. Und zwar durch eine Blühpflanzenaussaataktion. Naturschutzwartin Marisa Schwenninger orderte hierfür 250 Tüten mit Blumensamen beim Schwarzwaldverein Freiburg.

Bonndorf Touren durch die Wutachschlucht im Moment nicht ratsam Das könnte Sie auch interessieren

Die Aktion „Da blüht uns was! – Bonndorf bunter machen“ des Schwarzwaldvereins Bonndorf gedieh sprichwörtlich aus der aktuellen Situation. An alle Tatkräftigen, ob jung oder alt, die Freude an bunter Natur haben, werden auf Anfrage kostenlos Tütchen mit Feldblumensamen und einer Anleitung zum Säen und Pflegen geschickt.

Die Samentüten Der Startschuss für die Aktion „Da blüht uns was – Bonndorf bunter machen“ ist gefallen. Die kostenlose Bestellung von Samentüten erfolgt per E-Mail (marisa.schwenninger@gmx.de) oder unter der Telefonnummer 0176/3823 26 67. Daraufhin erhält der Interessent einen Brief und weitere Informationen. Bestellt und gesät werden kann bis Mitte Mai.

„Wir wollen jeden Einzelnen aus Bonndorf und Umgebung dazu motivieren in seinem Garten oder auf dem Balkon eines oder mehrere unserer Samentütchen auszusäen“, erläutert Naturschutzwartin Marisa Schwenninger. Ein Glas Honig kann ein Bienenvolk unter besten Bedingungen pro Tag erzeugen. Aber nicht nur für Honig braucht es die Bienen. Alle Insekten sorgen für die Bestäubung heimischer Obstbäume und des Gemüses. Hierfür braucht es genügend Blühpflanzen. „Wir tun also nicht nur den Insekten etwas Gutes, sondern tatsächlich auch uns selbst“, so Schwenninger. Zudem mache es Freude, den Blumen beim Wachsen zuzusehen. Und nicht zuletzt sei es spannend, zu beobachten, welche Arten von Bienen, Hummeln und Schmetterlingen sich bei ihrem Besuch auf dem bunten Blumenteppich tummeln.

Bonndorf/Wutach Die Wanderlust der Menschen bringt in der Wutachschlucht auch Probleme mit sich Das könnte Sie auch interessieren

Der Schwarzwaldverein wünscht sich viele Mitmacher und freut sich auf ein buntes Bonndorf. Wer sich beim Aussäen fotografiert oder fotografieren lässt, kann zudem an einem Gewinnspiel teilnehmen, macht Marisa Schwenninger eine Teilnahme noch schmackhafter. Fünf Eisgutscheine gibt es demnach zu gewinnen. Diese sollen unter allen Einsendern verlost werden.