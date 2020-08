von Gertrud Rittner

In der jüngsten Mitgliederversammlung des Schützenverein Ewattingen wurde nach dem Zusammenschluss mit dem Bonndorfer Schützenverein der Fusionsvertrag vorgestellt. Unter einem Pavillon vor dem Schützenhaus Ewattingen kamen die Mitglieder und bisherigen Vorstände zusammen.

Oberschützenmeister Herbert Kluge begrüßte 22 Vereinsmitglieder und drei Gäste. Schatzmeister Michael Scheuble stellte den Kassenbericht vor. Kassenprüfer Andreas Meyer und Michael Rendler bestätigten eine ordnungsgemäße Kassenführung, die Mitglieder gaben Entlastung.

Als langjährige Mitglieder erhielten zwei Schützen eine Ehrung. Seit 25 Jahren ist Volker Graunke beim Schützenverein Ewattingen. Matthias Scheu aus Ewattingen kam vor 40 Jahren zum Verein. Beide erhielten Urkunden, Ehrennadeln und Präsente von Oberschützenmeister Herbert Kluge.

Der Fusionsvertrag zwischen den beiden Schützenvereinen Ewattingen und Bonndorf war am 20. Dezember 2019 geschlossen worden. Schützenmeister Bernhard Reichert, der als Rechtsanwalt tätig ist, stellte diesen Vertrag in einer Zusammenfassung vor. Der Zusammenschluss der Schützenvereine Ewattingen und Bonndorf wurde nach der einfachen Variante des BGB durchgeführt. Der Verein aus Bonndorf ist nun geschlossen und in den Ewattinger Verein eingegliedert. Um beide Vereine nicht völlig auflösen zu müssen, wird der Bonndorfer Schützenverein als Förderverein weitergeführt. Beide Vereine bleiben gemeinnützig. Dietmar Eschbacher wurde zum Vorsitzenden des Fördervereins ernannt.

Alle Änderungen wurden beim Registergericht eingetragen. Die Mitglieder stimmten dem Fusionsvertrags zu. Der Verein wird von nun an unter dem Namen Schützengemeinschaft Ewattingen-Bonndorf geführt. Die Jahre ihrer Angehörigkeit in den bisherigen Schützenvereinen werden den Mitgliedern angerechnet. Der Schützenverein Ewattingen zählt 70 Mitglieder, davon zehn aktive Schützen, der Schützenverein Bonndorf 50 Mitglieder und ebenfalls zehn aktive Schützen. Jeder Schütze aus dem früheren Bonndorfer Verein, der eine Waffe besitzt, muss diese in Ewattingen melden.

Michael Scheuble stellte den Antrag auf Entlastung des Gesamtvorstands. Alle Wahlberechtigten gaben per Akklamation ihre Zustimmung. Die Satzungsänderung wurde in einer weiteren Abstimmung beschlossen. Kassierer Michael Scheuble stellte den Antrag auf Erhöhung des Mitgliedsbeitrags auf 50 Euro jährlich rückwirkend auf Januar 2020. Die Standgebühr beträgt mit Wirkung ab Juni 2,50 Euro pro geschossener Disziplin oder 50 Euro jährlich. Sie wird für Nichtmitglieder nach Vergleich mit den Gebühren der Vereine aus dem Umland festgesetzt.

Bürgermeister Christian Mauch lobte die gute Organisation und den reibungslosen Ablauf der Versammlung. Der Zusammenschluss sei aus der Not geboren, dennoch sei er sehr gut durchdacht und ordentlich vollzogen worden. Die Genehmigung des Vertrags machte eine Neuwahl des gesamten Vorstands notwendig. Diese leitete Christian Mauch (siehe Infobox). Die Neufassung der Satzung sieht einen verkleinerten Vorstand vor. Jeweils eine Hälfte der Vorstandsmitglieder soll jährlich in einem rollierenden Verfahren neu gewählt werden.

Der Vorstand des neuen Schützenvereins Ewattingen-Bonndorf: (vordere Reihe, von links) Otmar Ganter, Wolfgang Oberle, Herbert Kluge und Bernhard Reichert sowie (hintere Reihe, von links) Robert Peter, Ferdinand Meister, Ludwig Obergfell und Michael Scheuble. | Bild: Gertrud Rittner

Michael Reiner vom Kreisschützenverband Schwarzwald-Baar sprach seine Glückwünsche zur Fusion aus. Es sei der richtige Schritt gewesen, beide Vereine zusammenschließen. Viele Schützenvereine haben derzeit einen schweren Stand, da sie zwar einen Grundstock an finanziellen Mitteln zur Verfügung haben, aber darüber hinaus nur wenige Einnahmen.

Schützenmeister Bernhard Reichert kündigte an, dass Baumaßnahmen im Schützenhaus vorgesehen sind. Die Bahnen für großkalibrige Kurz- und Langwaffen sollen ausgebaut werden. Es braucht dafür noch eine Genehmigung der Gemeinde, da Bäume gefällt werden müssen. Weitere kleine Renovierungsarbeiten sind außerdem vorgesehen.