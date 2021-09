von Martha Weishaar

„Lebenslanges Lernen“ wird im allgemeinen Sprachgebrauch viel bemüht. Derweil muss Lernen nicht zwangsläufig mit beruflichem Aufstieg oder Wiedereinstieg verbunden sein. Manche Menschen drücken aus Interesse an einem bestimmten Themengebiet im fortgeschrittenen Alter nochmals die Schulbank. Christine Keller sowie Ingeborg und Meinrad Götz stellten sich einer solchen Herausforderung und absolvierten einen Theologischen Kurs. Auf Nachfrage dieser Zeitung schildern sie ihre Erfahrungen.

Was bezweckt ein Theologischer Kurs? Er vermittelt fundiertes theologisches Wissen, geht Glaubensfragen auf den Grund und stärkt die Kompetenz für ehrenamtliche Mitarbeit in Kirche und Gemeinde, fasst das Institut für pastorale Bildung zusammen. Lehrkräfte der Katholischen Akademie unterrichten Kirchengeschichte, Fundamentaltheologie, Altes und Neues Testament, Dogmatik, Moraltheologie, Liturgie sowie Christliche Gesellschaftslehre. In jedem dieser acht Fächer müssen vier Arbeiten geschrieben werden, die benotet und am Ende geprüft werden. „Ich weiß nicht, was schlimmer war, die schriftlichen oder die mündlichen Prüfungen. Die Anforderungen waren straff. Jeden Monat mussten auf Basis wissenschaftlicher Recherche zwei Hausarbeiten geschrieben werden“, blickt Christine Keller zurück. „Für mich war das wie ein kleines Studium.“ Man hört ihr die Erleichterung an, dass sie all das nun hinter sich hat. Zumal sich im Verlauf dieser zweieinhalb Jahre vieles in ihrem Leben veränderte. Ihre Mutter verstarb, sie selbst wurde zum ersten Mal Oma. Auch Ingeborg und Meinrad Götz durften sich in dieser Zeit über ihr erstes Enkelkind freuen. Gleichzeitig waren sie, zusätzlich zur Berufstätigkeit, über viele Monate hinweg mit der Pflege von Ingeborgs Mutter gefordert. Hinzu kamen für alle Teilnehmer Erschwernisse durch die Corona-Pandemie.

All das liegt nun hinter ihnen, Zeitdruck, Prüfungsstress und unzählige Fahrten zu den Kursen in Waldshut sind Vergangenheit. Am Ende kristallisiert sich heraus, was bei jedem Einzelnen am meisten Interesse weckte. Bei Meinrad Götz steht Kirchengeschichte an erster Stelle. „Ich habe mit diesem Kurs kein spezielles Ziel verfolgt. Es geht dabei ja hauptsächlich darum, zu verstehen, was man glaubt. Einmal mehr wurde mir allerdings deutlich, dass die Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil viele Möglichkeiten für Laien geschaffen hat, die aber weder gefördert noch wahrgenommen werden“, fasst der 63-Jährige zusammen. Sein Wissensdurst ist derweil noch nicht gestillt. „Wenn ich Rentner bin, möchte ich als Gasthörer an die Universität. Vor allem Kirchengeschichte wird mich auch künftig interessieren.“ Seine Frau Ingeborg fand die Vorlesungen im Fach Liturgie am interessantesten. Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. Seit früher Jugend ist sie ehrenamtlich in der Gemeinde aktiv, sei es als Lektorin, Kommunionhelferin, in der Kommunion- und Firmvorbereitung oder vielen anderen Diensten. Sie wirkt maßgeblich bei der Gestaltung von Wortgottesfeiern mit. Ferner ist sie Mitglied des Pfarrgemeinderats sowie stellvertretende Dekanatsratsvorsitzende. „Es ist schade, dass Wortgottesfeiern sich nicht etabliert haben und in den Augen vieler nur ein Notnagel sind. Sie werden weder gefördert noch angenommen. Durch den Kurs wurde mir bewusst, dass Eucharistie- und Wortgottesfeiern zwei sich ergänzende Säulen sind“, erklärt die 63-Jährige ihre Begeisterung für die Liturgie.

Christine Keller wiederum konnte sich am meisten für Fundamentaltheologie und Christliche Gesellschaftslehre begeistern. „Es fasziniert mich, wie man Gesellschaft, Politik und Weltreligionen zusammenführen kann, ohne dass sich dabei jemand verbiegen muss“, fasst die 58-Jährige ihre Erkenntnisse zusammen. In die Zukunft gerichtet fordert die Frau, deren Wunsch es einst war, Theologie zu studieren: „Kirche muss sich auf die Gesellschaft zubewegen, wenn die Menschen von sich aus nicht in die Kirche gehen. Man sollte wenigstens versuchen, die Menschen auf neuen Wegen zu erreichen. Das Ganze muss liturgisch natürlich Hand und Fuß haben und darf kein Kasperletheater sein.“ Auch Christine Keller hat in den 30 Jahren, die sie mit ihrer Familie in Bonndorf lebt, eine Fülle ehrenamtlichen Engagements in der Pfarrgemeinde geleistet, war für die Dauer von mehr als zwölf Jahren als Dekanatsratsvorsitzende auch im Diözesanrat vertreten. Unüberhörbar brennt in den beiden Frauen der Wunsch, das Gemeindeleben im Sinne eines lebendigen Glaubens mit dem neu gewonnenen Wissen zu bereichern. Man darf gespannt sein.