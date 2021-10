von Martha Weishaar

Seelsorgerischer Beistand beim Trauerfall und die Gestaltung einer Begräbnisfeier sind zentrale Aufgaben christlicher Gemeinschaft. Beides erfordert ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, bedingt aber immensen Zeitaufwand. Die Möglichkeit, Laien mit dem Beerdigungsdienst zu beauftragen, besteht seit 1973. Wahrgenommen wurde die Möglichkeit über Jahrzehnte hinweg allenfalls vereinzelt. Erst im Zuge des sich zuspitzenden Priestermangels werden in jüngerer Zeit in den Gemeinden Ehrenamtliche mit diesem Dienst beauftragt.

Kreis Waldshut Für ihr Engagement für die Kinder aus der Region Tschernobyl erhält Hedi Müller aus Albbruck das Bundesverdienstkreuz Das könnte Sie auch interessieren

„Die Diözese wirbt, dass Laien ehrenamtlich Begräbnisfeiern leiten und diesen Seelsorgedienst unterstützen. Das ist keine spezifisch priesterliche Aufgabe“, erklärt Pfarrer Fabian Schneider. „Mit Blick auf die Priesterzahlen werden wir künftig noch viel mehr Mitarbeit von Laien brauchen.“ Nach erfolgreichem Abschluss eines theologischen Kurses erfüllt Ingeborg Götz sämtliche Voraussetzungen für Trauerbegleitung und Begräbnisfeiern.

Die Beweggründe

Die Formalität ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Für Ingeborg Götz steht im Vordergrund, dass die Begleitung von Trauernden und die Bestattung Verstorbener ein Werk der Barmherzigkeit ist, in dem sich die Liebe Gottes zu den Menschen wiederfindet. „Das ist kein Dienst, bei dem man fragt, was man dafür bekommt. Es ist ein Dienst am Nächsten. Eigentlich sogar ein Dienst der ganzen Gemeinde, wenn sie Verstorbenen das letzte Geleit gibt und Trauernden sichtbaren Trost spendet. Die Gemeinde unterstützt damit die Hoffnung auf Auferstehung und ein weiteres Leben“, fasst Ingeborg Götz ihre Beweggründe zusammen. Sie kann sich auch vorstellen, Trauernde in der Zeit nach der Beerdigung zu begleiten, falls diese das wünschen. „Da könnte sich in pastoraler Hinsicht durchaus etwas entwickeln.“ Für Menschen in schwierigen Situationen da zu sein, ist für sie Herzenssache. Sie seelsorgerisch zu begleiten war einer der Beweggründe, weshalb sie den theologischen Kurs besuchte. Trauerbegleitung ist für sie kein unbekanntes Feld, selbst Todesfälle unter schwierigen Umständen.

Bonndorf Gegen Geschlechterklischees geht die Physikerin Leonie Spitz aus Bonndorf vor Das könnte Sie auch interessieren

Fabian Schneider sieht in dieser Berufung eine große Chance. „Aufgrund ihrer Verwurzelung im Glauben und der Kirche ist es stimmig, dass Ingeborg Götz diese Aufgabe übertragen bekommt. Das ist etwas ganz Neues und wird auf jeden Fall eine Bereicherung sein. Zumal Frauen auf viele Dinge eine andere Sicht haben als Männer. Der Dienst ist sehr sensibel und nicht einfach. Ingeborg Götz erfüllt nicht nur die Voraussetzung einer gewachsenen Spiritualität sondern hat auch das theologische Rüstzeug.“ Als sichtbares Zeichen ihrer Beauftragung wird sie bei Trauerfeiern eine beige, bodenlange Albe tragen.

Trauern als wichtiger Prozess

Trauern, so betont der Geistliche, sei ein wichtiger Prozess, der nicht verdrängt werden darf. „Rituale haben ihren Sinn“, ist er überzeugt. Auch wenn diese sich in jüngster Zeit stark gewandelt haben. Vor allem die Einschränkungen der Corona-Pandemie bedingten viele Änderungen, aber auch Verunsicherung in der Gemeinde. So selbstverständlich wie vor der Pandemie nehme die Gemeinde nicht mehr an Trauerfeiern teil. Vieles veränderte sich jedoch auch unabhängig davon.

Kreis Waldshut Frauen sichtbar machen und ihre Geschichten präsentieren – trotz Corona-Pandemie Das könnte Sie auch interessieren

Begräbnisfeiern seien privater geworden. Zum einen, weil Familien längst nicht mehr so groß sind wie vor Jahrzehnten, zum anderen, weil Vereinszugehörigkeit oder nachbarschaftliche Verbundenheit nicht mehr selbstverständlich seien. Es komme auch vor, dass bei Verstorbenen, die Mitglied einer christlichen Gemeinde sind, keine kirchliche Begräbnisfeier gewünscht werde. Während in kleineren Ortschaften traditionelle Rituale gepflegt werden, werden in Bonndorf viele Begräbnisfeiern nur noch in der Einsegnungshalle abgehalten. Die Gestaltung von Traueranzeigen, die Auswahl von Texten oder Musik oder auch der Stil der Kleidung seien äußere Merkmale eines sich seit längerem abzeichnenden Wandels. Ungeachtet dessen, so erinnert der Pfarrer, sei jeder Todesfall ein Trauerprozess. Und Trauer sei wichtig.

Bonndorf Mit einer Ausstellung in Schloss Bonndorf will der Landkreis Waldshut den Talenten aus der Region eine Bühne bieten Das könnte Sie auch interessieren