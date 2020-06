von Wolfgang Scheu

Der Landschaftserhaltungsverband (LEV) im Landkreis Waldshut hatte auf den Hof von Friederich Bündert in Wittlekofen eingeladen. Durch Vertragsnaturschutz fließen jährlich über 950.000 Euro in den Landkreis Waldshut.

Stühlingen Mobiles Menü des JA-Vereins Mauchen: Große Resonanz bei der Premiere Das könnte Sie auch interessieren

Die Arbeit der heimischen Landwirte als Erzeuger hochwertiger regionaler Lebensmittel sollten anhand von Praxisbeispielen vorgestellt werden. Landrat Martin Kistler, Vorsitzender des LEV, hatte sich zusammen mit Ludwig Käppeler (Leiter Landwirtschaftsamt Waldshut), Hansjörg Stoll (Geschäftsführer LEV) und den Bürgermeistern Michael Scharf (Bonndorf) und Joachim Burger (Stühlingen) auf den Hof von Friederich Bündert in Wittlekofen eingefunden.

Gruppenbild der Besucher auf der Heuwiese – zu Corona-Zeiten mit viel Abstand (von links): Friederich und Hansjörg Bündert, Joachim Burger, Ludwig Käppeler, Martin Kistler und Hansjörg Stoll. | Bild: Wolfgang Scheu

Die „Initative für heimische Landwirtschaft“ soll die Direktvermarktungsinitiativen für regional-heimische Lebensmittel der Erzeuger sowie regionale Produktlinien beim Einkauf im Einzelhandel stärken.

Bonndorf Beitrag zum Klimaschutz: Das Unternehmen HolzHaus baut Häuser aus Holz – von Einfamilienhäuser bis Mehrfamiliengebäude Das könnte Sie auch interessieren

„27 der 32 Kommunen im Landkreis sind Mitglieder im LEV, der 2014 gegründet wurde“, berichtete Martin Kistler. Zum Thema Vertragsnaturschutz fügte er an, dass im Landkreis Waldkreis mehr als 1400 Hektar ökologisch hochwertige Flächen in über 700 Landschaftspflegeverträgen geführt werden. Als Mittel für den Vertragsnaturschutz (LPR, Teil A) und Arten- und Biotopschutz (LPR, Teil B) fließen jährlich mehr als 950.000 Euro in den Landkreis.

Bonndorf Natur in Stille genießen: Wo rund um Bonndorf gewandert werden kann Das könnte Sie auch interessieren

„Ohne die landwirtschaftlichen Partnerbetriebe wäre die Durchführung des Vertragsnaturschutzes in diesem Umfang niemals möglich“, erklärte er. Er sei stolz auf jeden einzelnen dieser landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis, bekräftigte er. Als Beispiel diente der Hof von Friederich und Corina Bündert. Seit 2002 trägt der Hof das Bioland-Zertifikat. Die Erträge reichen systembedingt nicht an die der konventionellen Landwirtschaft heran. Sofort bekräftigte der Vorsitzende des BLHV-Stadtverbands Bonndorf aber auch, dass er zwischen „Bio“ und „konventionell“ nicht im Sinne von „gut“ und „schlecht“ unterscheide. Es sei eben seine Linie, der er treu bleibt. „Dies haben wir noch nie bereut“, fügte er an. 120 Hektar bewirtschaftet die Familie Bündert (80 Hektar Grünland, 40 Hektar Ackerland).

Hochrhein Der Tourismus in der Region zieht langsam an: Vor allem Tagestouristen sind in den Pfingstferien am Hochrhein und im Südschwarzwald unterwegs Das könnte Sie auch interessieren

Der Offenstall Platz bietet Platz zum Fressen und Liegen für die 80 vorwiegend gehörnten Fleckviehkühe und einige Schwarzbunten. Neben ausreichend Platz legt er Wert auf ein langes Leben der Tiere – um die sieben Jahre leben sie in der Regel auf dem Hof. Zu kämpfen hat er mit der Futtermenge, jedes Jahr muss er zukaufen, um eine wirtschaftliche Betriebsgröße zu erhalten.

Großer Artenreichtum auf der Heuwiese von Friederich Bündert auf der Gemarkung Bettmaringen im Naturschutzgebiet Braunhalden-Schlattboden. | Bild: Wolfgang Scheu

Bedenklich werde es, wenn die trockenen Jahre anhalten und er kein neues Pachtland bekomme. Auf rund zwölf Hektar der Fläche betreibt die Familie Vertragsnaturschutz. In Bonndorf auf einem Hektar, in Wittlekofen auf gut zwei Hektar. Auf der Gemarkung Bettmaringen sind es acht Hektar. Und dorthin ging es nach der Hofbesichtigung.

St. Blasien Die Leibwache auf vier Pfoten – Wie Buffo und Lori 70 Ziegen auf dem Hof der Familie Albrecht beschützen Das könnte Sie auch interessieren

Die artenreiche Heuwiese im Naturschutzgebiet Braunhalden-Schlattboden macht ihrem Namen alle Ehre: Schnell hatte Hansjörg Stoll, Geschäftsführer des LEV, freudestrahlend Beispiele für den Artenreichtum auf dem Mager-Kalkrasen zum Vorzeigen parat. Mehr als 40 Planzengattungen sind zu finden, das Zittergras sei erwähnt und natürlich die charakteristische Karthäusernelke mit ihren strahlend roten Blüten. „Sie ist zum Glück noch nicht auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Pflanzen, aber sie wird immer seltener“, erklärte er. Fruchtbare Gespräche ergaben sich auf der grünen Wiese. Joachim Burger merkte schließlich nach an, dass es doch denkbar sei, Problemflächen im Wald in Ackerflächen oder Wiesenflächen umzuwandeln. Diese Anmerkung konnte allerdings in dieser Runde nicht abschließend besprochen werden.