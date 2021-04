von Stefan Limberger-Andris

Das Motto des 56-Jährigen Bürgermeisterkandidaten Marlos Jost lautet #neustartbonndorf. Für diesen Neustart will er sich im Falle seiner Wahl mit ganzer Kraft einsetzen. Es sei an der Zeit, ein neues Zukunftsbild für Bonndorf zu schaffen.

Bürgernähe: „Der wichtigste Baustein meiner Kandidatur ist die Bürgernähe“, sagt Marlon Jost. Er will den Wünschen der Bürger und Bürgerinnen auf der Spur sein und sie fragen, „wo der Schuh drückt.“ Voraussetzung dafür seien Information, Kommunikation und eine transparente Verwaltung. Kommunalpolitik heißt nach seinem Verständnis, „die Zukunft unserer Stadt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten“. Für die Belange der älteren Mitbürger werde er sich ebenso einsetzen, versichert Jost.

Klimaschutz und Umwelt: Marlon Jost ist einer der ersten, der in Stuttgart zum kommunalen Energiemanager ausgebildet wurde. Seit 2018 trägt Jost die Verantwortung für das Amt für Umwelt und Klimaschutz in Blumberg. Für ihn ist der Klimaschutz unerlässlich. In Stuttgart konnte er sich in vieler Hinsicht inspirieren lassen und will Ideen in die Stadtverwaltung Bonndorf miteinbringen. „Der Klimawandel ist doch förmlich mit Händen zu greifen. Wir müssen noch mehr Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen. Weniger Treibhausgase, mehr Energieeffizienz. Und zwar jetzt!“ Die Stadt müsse in ihrer Vorbildfunktion „grüne Zeichen“ setzen. Im Rathaus will er diesen Schwerpunkt etablieren.

Solide Finanzen: In seiner Funktion als Stadtkämmerer von Stühlingen und Blumberg habe er gelernt, in guten Finanzjahren allerdings auch in Finanz- und Wirtschaftskrisen einen klaren Kopf zu behalten. Alle Zuschussmittel ausschöpfen, Spielräume für die Zukunft schaffen und wirtschaftlich unabhängig bleiben – diesen Weg will er beibehalten, sagt Marlon Jost.

Familie und Bildung: Der Vater von drei mittlerweile erwachsenen Kindern, weiß um die intensive, jedoch auch sehr schöne Erziehungszeit. Aus seiner Sicht geht es um die einfache Formel „Kinder und Beruf unter einen Hut zu bekommen“. Hierfür möchte sich der Bürgermeisterkandidat für bedarfsgerechte Angebote vom Kindergarten über die Grundschule bis hin zu den weiterführenden Schulen einsetzen. Unsere Kinder werden in den Kindergärten betreut, gebildet und entsprechend ihren Neigungen gefördert. Nicht nur das Schulgebäude ist zu sanieren, sondern auch der Schulstandort ist mit der digitalen Ausstattung zu modernisieren. Alle Kinder sollen die gleichen Bildungschancen haben, das ist dem 56-Jährigen wichtig. Mit den Jugendlichen will er Initiativen entwickeln.

Gewerbe und Bauland: Hier sieht Marlon Jost Potential für Bonndorf, denn es gebe in Bonndorf genügend Unternehmer, welche sich gerne erweitern würden. Gewerbe und Wohnflächen seien eine in sich spiegelnde Wechselwirkung, die in Bonndorf zu erkennen sei. Einerseits wächst das Gewerbegebiet Richtung Münchingen, auf der gegenüberliegenden Seite der Stadt, im Mittlishardt, wächst das Wohngebiet, indem neue Wohnflächen für Bauwillige geschaffen werden. Der studierte Diplom-Verwaltungswirt hat sich das Ziel gesetzt, Wohnflächen für alle zu erschwinglichen Preisen bereitzustellen und andererseits die Gewerbeflächen zu marktfähigen Preisen auszuweisen. Marlon Jost war fünf Jahre auf dem Hochbauamt der Gemeinde Klettgau tätig. Sein Wunsch ist es, sowohl für eine positive wirtschaftliche Entwicklung zu sorgen als auch seine mehrjährige Erfahrung im Bereich der Städteplanung, im Baurecht und im Grundstücksrecht in seiner Heimat einzubringen.

Landwirtschaft und Tourismus – diese beiden Themenfelder liegen für den Bürgermeisterkandidaten eng beieinander. Die Touristen kämen nach Bonndorf, weil ihnen die Landschaft so gut gefällt, weil man wandern kann und weil die Badener freundlich sind, meint er. Landwirte tragen mit der Offenhaltung der Landschaft nachhaltig zum Tourismus bei. „Wir müssen die Belange der Landwirtschaft unterstützen und ihre Leistungen anerkennen“, sagt Jost im Gespräch mit der Badischen Zeitung. Ideen im touristischen Bereich gebe es viele, zum Beispiel die Wohnmobilstellplätze erweitern, oder Mountainbike- und E-Bike-Touren anbieten. Bonndorf ist nicht Randlage, wie er oft gehört habe, sondern „wir müssen regional denken und die Marketingstrategie darauf ausrichten.“

Zur Person Marlon Jost, ist 56 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei mittlerweile erwachsenen Kindern. In Bonndorf geboren, hat Marlon Jost auch bei der Stadt Bonndorf seine Berufsausbildung begonnen, er legte dann das Fachabitur ab und absolvierte ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt an der FH Kehl. Eine Fortbildung zum kommunalen Energiemanager machte er in Stuttgart. Unter anderem war er 17 Jahre lang Stadtkämmerer in Stühlingen und in Blumberg.

Nahversorgung: Vor dem kontrovers diskutierten Thema „künftige Nutzung des Studer-Areals“ schreckt der Bürgermeisterkandidat nicht zurück und positioniert sich deutlich. Marlon Jost wolle den Entscheidungsdruck des Gemeinderates herausnehmen, in dem er parallel zum Bebauungsplanverfahren eine breite Bürgerbeteiligung anstoßen will. Außerdem müssten alle Fakten auf den Tisch. Die Bürger sollten die Verlässlichkeit haben, dass ihr Meinungsspektrum in den Entscheidungsprozess miteinbezogen wird. Wie Marlon Jost weiter erläuterte, bevorzugt er eine flächendeckende Nah- und Grundversorgung.

#neustartbonndorf: Das Motto von Jost lautet: „#neustartbonndorf". Es gehe um die visionäre Frage, wie sich Bonndorf weiterentwickeln soll. Auch Bonndorf stehe vor den Herausforderungen des Klimawandels, der Digitalisierung, der Attraktivität der Innenstadt, der Wohnformen für Senioren. Es sei an der Zeit ein neues Zukunftsbild zu schaffen.